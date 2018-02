Nay./Tepic. “La voz de las mujeres por fin se está escuchando”, declaró la escritora Guadalupe Loaeza durante la ponencia que compartió con las escritoras Carmen Boullosa y Rose Mary Salum, en la tercera edición del Festival Letras en Tepic.

La conferencia, titulada #MeToo Mujeres, literatura y violencia abordó entre otros temas la historia del movimiento #MeToo, la cultura mexicana y el perfil de abusadores como el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el productor Harvey Weinstein, quien ha sido acusado por numerosas actrices y mujeres del medio del espectáculo desde el pasado octubre.

“En su cuadro moral (de Donald Trump) no pasa nada, pero en un nuestro cuadro moral sí pasa algo cuando un hombre abusa de una mujer. Muchas de las figuras que han caído con #MeToo han sido figuras que han representado cómo esto pasa entre gente "decente".

Y también es la sacudida de un boomerang, éste ha sido lanzado por nosotras y ha rebotado hasta con representantes de otros países en la Casa Blanca”, comentó la escritora y poetisa Carmen Boullosa. “Pienso que a la larga esto es muy importante y valioso, va a reconfigurar los espacios domésticos, va a servir para decir ‘No, esto no se hace’. Esto que era casi institucional, que si un hombre tiene más poder que una mujer puede abusar de ella cuando le dé la gana, esto llegó a un hasta aquí”.

Mientras que Guadalupe Loaeza mencionó que México es un país machista, en donde el acoso sexual está en todos lados y el mensaje de #MeToo no ha sido tan bien recibido por las mujeres, pues en nuestro país aún no ha caído nadie. “Seguramente hay una lista negra, desafortunadamente vivimos en un país machista, un país en donde el acoso sexual aparece por todos lados: en el metro, en las oficinas, en las empresas de alto nivel, en el medio político y especialmente en el medio artístico… Me parece fundamental que hablemos, que nos expresemos que denunciemos.

Estamos viviendo una era muy nueva para las mujeres. La voz de las mujeres por fin se está escuchando, cada vez más fuerte. Todos los días en medios nacionales e internacionales hay una expresión respecto a las relaciones, al acoso sexual, al feminicidio… Hoy en la revista Proceso está la denuncia de la periodista que fue violada”.

Una de las reflexiones más importantes es que las mujeres no podemos permitirnos el silencio, ni por amenazas de destrucción laboral, familiar o incluso política. A la actriz Salma Hayek le costó muchos años atreverse a alzar la voz, pues la amenazaron con destruir su carrera, pero finalmente lo hizo y denunció el acoso que sufrió a manos de Weinstein.

“También hay que reconocer el valor de la periodista Lydia Cacho, quien denunció una violación por parte de la policía cuando fueron a apresarla por culpa del ‘Gober precioso’. Se expuso mucho, de hecho hasta la fecha se siente perseguida, espiada. Es cierto, da miedo, pero hay que pensar ‘¿Yo que haría si fuera víctima de un acoso sexual?’ Yo lo denunciaba, porque es una forma de pensar en las otras mujeres. Porque hay muchas mujeres que tienen culpa, que piensan a lo mejor ellas lo permitieron o creen que sus hijos las van a juzgar o su maridos les hará un escándalo…”, reflexionó Guadalupe, en un discurso que conmovió a hombres y mujeres asistentes.

Pero el tema es muy grave, por ello nuestro peor enemigo es el silencio y nuestra mejor arma es liberarnos del miedo a alzar la voz. “Me encantaría que hubiera una ley contra el acoso sexual… ojalá que aquí, ahora que se va a cambiar de presidente, tomarán en cuenta esto, porque ayudaría a muchas mujeres”, comentó Loaeza.

