Dos precedentes laureados, Margaret Atwood y Salman Rushdie, figuran entre los candidatos seleccionados en la última lista para obtener el Booker Prize de la mejor ficción de lengua inglesa, que será otorgado en octubre.

Atwood, canadiense, figura en la lista final de seis candidatos por "The Testaments", secuela de "The Handmaid's Tale" (El cuento de la criada), convertida en una exitosa serie de televisión en 2017.

Rushdie, que ha sido seleccionado por "Quichotte" (Quijote), ganó el Booker Prize en 1981 por su libro "Midnight's Children" (Hijos de la medianoche).

Los otros finalistas son el autor nigeriano Chigozie Obioma ("An Orchestra of Minorities"), la anglo-norteamericana Lucy Ellmann ("Ducks, Newburyport"), el anglo-nigeriano Bernardine Evaristo ("Girl, Woman, Other") y la turca Elif Shafak, por "10 Minutes 38 Seconds in This Strange World".