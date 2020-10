¿Es posible una sociedad mejor? Es la pregunta central que busca responder el Manifiesto por el Progreso Social. Ideas de una sociedad mejor, elaborado por el economista francés Marc Fleurbaey, junto con los académicos Olivier Bouin, Marie-Laure Salles-Djelic, Ravi Kanbur, Helga Nowotny y Elisa Reis.

Economistas y sociólogas plantean en este discurso que, para lograr un cambio cultural de grandes proporciones, se requiere de una audaz mezcla de idealismo y sensatez.

Esta reflexión dará pie a una charla en línea el próximo miércoles 4 de noviembre con la participación de la académica mexicana Leticia Merino, doctora en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y Claudio López Guerra, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, en compañía del autor del libro, Marc Fleurbaey.

Manifiesto por el Progreso Social, publicado en México por Editorial Grano de Sal en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se basa en el trabajo colaborativo de 300 científicos sociales que participaron en el Panel Internacional sobre Progreso Social, para buscar soluciones a diversos problemas globales, explorar los retos actuales de la humanidad y revisar opciones de cambio social a largo plazo.

"En estos tiempos en que mucha gente ha perdido la esperanza —por los conflictos bélicos, el terrorismo, la destrucción ambiental, las enfermedades planetarias, la desigualdad económica o la crisis de la democracia— es hora de reformar nuestras instituciones clave: mercados, empresas, políticas públicas, procesos democráticos y de gobernanza tradicional para crear sociedades basadas en los principios de dignidad, sostenibilidad y justicia", expone este manifiesto, que será analizado como parte de la Semana de Grano de Sal, que se realizará del 3 al 6 de noviembre.

La charla se transmitirá a las 12:00 horas del miércoles 4 de noviembre en diversos canales digitales, incluyendo a El Economista.

Leticia Merino es Doctora en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

es Doctora en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Claudio López Guerra es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE y Associate Professor de Ciencias Políticas y Filosofía, Política, Economía y Derecho (PPEL) en la Universidad de Richmond.

Los autores de Manifiesto por el progreso social. Ideas de una sociedad

Marc Fleurbaey es economista, profesor en la Paris School of Economics. Es uno de los fundadores del Panel Internacional sobre Progreso Social. Trabajó como editor de Economics and Philosophy. Es autor de Fairness, Responsibility and Walfare (2008) y coautor de A Theory of Fairness and Social Welfare (2011).

Olivier Bouin es economista, director de la Fondation Réseau Français des Instituts d’Études Avancées.

Marie-Laure Salles-Djelic es socióloga, profesora de la École du Management et de l’Innovation.

Ravi Kanbur es economista, profesor de la Universidad de Cornell.

Helga Nowotny es profesora emérita de la Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, especialista en sociología y derecho.

Elisa Reis es socióloga, profesora de la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Grano de Sal

Grano de Sal es la editorial de Tomás Granados Salinas, dedicada a difundir obras de vanguardia sobre temas de actualidad en ciencias (sociales y naturales), humanidades y artes.

Para celebrar su tercer aniversario, la editorial realizará diversas actividades en línea, durante la que llama la Semana de Grano de Sal, que se realizará del 3 al 6 de noviembre, en colaboración con librerías como El Sótano, la red de Librerías Independientes, Gandhi y el Péndulo.

Las actividades en línea gratuitas incluirán la presentación de cinco novedades editoriales y charlas virtuales con especialistas en diversos rubros, a las que se podrá acceder a través de los espacios virtuales de Grano de Sal y de las librerías asociadas.

Entre las actividades de la Semana de Grano de Sal destacan las charlas sobre sus más recientes lanzamientos:

Historia nacional de la infamia, de Pablo Piccato

Balance temprano, coordinado por cargo de Ricardo Becerra y José Woldenberg.

Capital e ideología, de Thomas Piketty

Nadie es ilegal, de Justin Akers Chacón y Mike Davis

El martes 3 de noviembre se realizará la pesentación del libro Historia nacional de la infamia. Crimen, verdad y justicia en México, de Pablo Piccato, quien conversará con la investigadora de la UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM; con el investigador del CIDE, Gustavo Fondevilla, e Iván Farías, de Cafebrería el Péndulo.

kg