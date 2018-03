Su belleza y poderosa voz hacen de Alejandra Robles La Morena una cantante especial y relevante dentro de la música afromexicana, con un acento especial en la llamada tercera raíz, la negra.

La cultura musical de la tercera raíz está muy viva. No considero que yo rescate nada, no quiero navegar con esa bandera. Lo que yo hago es difundir la música y su belleza; mostrar orgullo de lo que soy , explicó en entrevista.

La cantante nació en Puerto Escondido, Oaxaca, pero sus abuelos son de la costa guerrerense, por lo que se ha alimentado de muchos estilos musicales y por eso su rango vocal es amplio, poderoso y bello.

Tengo muchos años trabajando para conseguirlo, es una larga búsqueda que me llevó a Xalapa (Veracruz), donde aprendí del canto tradicional rural de mis amigos cantores de son jarocho. Escucharlos me enseñó mucho para poder cantar como lo hago hoy , agregó.

Alejandra Robles viaja por la tercera raíz pero se acompaña también del son jarocho e istmeño, la cumbia, el bolero, la salsa, el reggae y hasta una ranchera en un mosaico musical que también pasa por diferentes ritmos caribeños. Pero arriba del escenario la cantante lleva el fuego donde zapatea, baila y luce su belleza mulata que se mueve al ritmo de instrumentos autóctonos del sur del Pacífico mexicano.

La Morena tiene más de 15 años de carrera, en los que ha grabado tres discos: La Malagueña (2005), La Morena (2008) y La Sirena (2013) y ha realizado duetos con Armando Manzanero, Eugenia León, Alex Lora, Iraida Noriega, Regina Orozco, Martirio y Concha Buika, entre otros.

Pero para Alejandra Robles la música es un universo y aunque por ahora experimenta con la cultura afrocubana, no descarta incursionar en otros géneros.

Me encanta toda la música, me gustaría cantar algo de Juan Gabriel o Marco Antonio Solís... no tengo problemas; me gusta fusionar y cantar de todo , aclara.

Alejandra Robles La Morena se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional, donde contará con invitados especiales como Susana Zabaleta.

Es una sirena morena a quien admiro , opinó Zabaleta, quien ya planea una gira junto a La Morena para este año, la cual comenzaría en la Sala Nezahualcóyotl.

La cantante adelantó que armará una fiesta en El Lunario, donde se podrá escuchar de todo.

Cumbia, son, música afrocubana, algo de Benny Moré y Pérez Prado; cantaré tres canciones con Susana Zabaleta, a quien admiro, y también algunas composiciones mías entre muchas otras sorpresas que sin duda le gustarán al público .

Alejandra ?Robles, La Morena?.

2 de febrero; 21:00 horas.

Lunario del Auditorio ?Nacional.

Boletos 300, 350, 400 y 450 pesos.

Ticketmaster o al 5325-9000.

vgutierrez@eleconomista.com.mx