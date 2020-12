La doctora Valeria Sánchez, especialista en oftalmología, se ha convertido en directora general del APEC Hospital de la Ceguera. Es la primera mujer al frente de la institución en sus 102 años de existencia, uno de los espacios más importantes para la atención de la vista en la Ciudad de México y sus alrededores. En entrevista la doctora Sánchez asegura que el reto de dirigir un espacio como este incluye demostrar que las mujeres podemos hacer las cosas igual y mejor. “Creo que la sensibilidad como mujer ante la situación social y en el tema de ayuda a los demás influye. Me abre la oportunidad de realmente hacer nuevos proyectos que ayuden todavía más a la salud de los pacientes de oftalmología”. Asumir este liderazgo, dice, habla de la confianza de los patronatos y de quienes la antecedieron y creyeron en un cambio generacional y de género.

Asumió la dirección en uno de los momentos más complejos del sistema de salud, en plena pandemia de Covid. Entre los pacientes de oftalmología abundan patologías que de no ser atendidas de inmediato pueden terminar en ceguera irreversible. “Sobre todo en marzo, abril y mayo, los pacientes no venían a sus revisiones por más que se les insistía que era importante. Escogimos este tipo de patologías como prioridad y no aceptábamos gente que por su padecimiento podía esperar un poco más. Aun así, después de seis meses, en muchos pacientes hemos perdido la posibilidad de rehabilitación”.

En México y en el mundo las principales patologías oftalmológicas no reversibles son la retinopatía diabética, glaucoma y degeneración macular relacionada con la edad. Aunque se puede retener la progresión y el daño, una vez que se instala la enfermedad ya no hay vuelta atrás.

De ahí la importancia de un chequeo anual al menos; sobre todo, si se padece de diabetes, hipertensión, obesidad o se es mayor de 60 años, instó la especialista. Dentro de las enfermedades reversibles están la catarata y defectos refractivos (miopía, hipermetropía y astigmatismo). Hoy el hospital trabaja al 50% de su capacidad de atención, 30% en su sede Coyoacán y el otro 20% en las cuatro clínicas periféricas con las que se cuenta. Se atienden 500 personas al día para mantenerlos seguros, darles la atención que requieren y hacer las revisiones lo más rápido posible.

