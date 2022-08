La primera Bienal Federico Kampf ya tiene a sus tres ganadores

Este fin de semana finalmente fue posible la ceremonia de premiación de la primera edición de la Bienal Federico Kampf dirigida a artistas pictóricos. El escenario de esta ceremonia y exposición impulsada por el joven artista plástico mexicano Federico Kampf, quien ha usado recursos propios para impulsar este proyecto de respaldo a la creación en nuestro país, fue el Museo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico.

A la convocatoria de esta primera edición atendió un total de 192 artistas, cuyas obras fueron analizadas por un jurado especialista que depuró una lista de 20 trabajos para contender por los primeros tres lugares que recibieron onerosos premios de 100,000, 50,000 y 25,000 pesos respectivamente, así como para exponerse de manera itinerante en distintos lugares del país.

Los artistas ganadores fueron, en tercer lugar, el pintor Leonardo Sánchez con la obra “Generador de conciencia artificial”; en segundo, José Luis Ramos, con “¿Normal?”, y en primer lugar, la pintora Itzeel Reyes con la propuesta surrealista ejecutada en óleo sobre lona “Transmutaciones”, quien se impuso a una selección en la que predominó la obra masculina.

Las tres obras destacaron por la calidad de su ejecución, una habilidad con el pincel que habla de oficio, pese a que cada pieza posee argumentos técnicos distintos entre sí. La finura del pincel finalmente se impuso. Sin duda fueron de las tres mejores piezas de la selección final de 20 obras, algunas de las cuales, si bien permiten conocer el ímpetu y detalle de muchos autores por el quehacer artístico, carecen de fortaleza argumental y de composición.

A la ceremonia, en el patio del emblemático museo en el primer cuadro de la Ciudad de México, atendieron los 20 artistas seleccionados. Cada una de sus obras se colocó alrededor del sitio del anuncio. También se apersonó el impulsor de la iniciativa, Federico Kampf, quien viajó ex profeso desde su residencia artística en Dubái para entregar de manera personal estos galardones, y el jurado invitado por el artista, entre este, el reconocido comunicador cultural Miguel de la Cruz; el presidente de la Comisión de Turismo de la Ciudad de México, de Coparmex, Armando Culebor; el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, José Enrique Vidal Dzul Tutyub, y la directora del Fondo Cultural de los Países Bajos en México, Verónica Alfaro Vasallo, en representación de la empresaria Raquel Bessudo.

Previo al anuncio, Federico Kampf declaró: “esta vuelta a México, después de algunos meses, ha sido con algunas decepciones. Hay problemas que veo muy flagrantes en mi país (…) podemos ver cómo se puede construir y destruir en tan solo unos meses y con tan solo un discurso e ideología. En un país en el que la clase política no invierte correctamente el presupuesto en cultura y en el que se la pasan firmando convenios vacíos que nunca llegan a obras concretas, nosotros sí hacemos, a como dé el lugar, pero hacemos. Gastamos y nos desgastamos con tal de crear”.

Kampf dedicó y agradeció la Bienal a los 192 artistas que finalmente enviaron su obra y reconoció que haber llegado hasta estas instancias es un sueño hecho realidad.

“En todo este recorrido tuvimos algunos detractores que nos decían: ‘oye, ¿quién te crees tú para hacer una bienal y qué credenciales tienes? Eso es para artistas consagrados, tú estás joven’. Yo siempre les he dicho que esto es ahorita, si no es ahora, ¿cuándo? No tengo nada que perder, no quiero pasar inadvertido y no quiero dejar de reconocer el esfuerzo y el arte de mis compañeros, no quiero dejar de empujar la realidad hacia donde considero que debería de estar”.

Conoce más del trabajo de la artista ganadora: https://www.behance.net/ItzeelReyes

