Luego del año tan difícil que hemos vivido a cualquiera se le antoja viajar con sus seres queridos hasta el polo norte, para poder conocer la fábrica de juguetes de Santa, a sus duendes y muchos personajes más.

Rodrigo Renovales Madrid, creador y productor del espectáculo La Fábrica de Santa Drive In nos platica que era importante aportar un granito de arena ante tanta tristeza que ha vivido no solamente nuestro país sino todo el mundo. Lo que se intentó fue traer el espectáculo, en coche y con medidas de sanidad.

Este experimento parece estar teniendo resultados pues “los papás salen con una sonrisa en la cara, tocando el claxon de forma espontánea, los niños salen por los quemacocos, todo con distancia, incluso exagerada”, la distancia marcada por el gobierno son 1.5 metros, aquí se tienen tres metros entre el escenario y el coche.

Rodrigo asegura que están muy contentos porque lograron que la gente saliera un poquito de casa y sin bajarse de su cochepudiera vivir una hora de espectáculo, que sonrían con un poco de lo que trae la navidad per se y que regresen a su casa de una forma sana. Aunque comparte que este año no fue negocio, el formato se podría quedar para que en años venideros, ya que no tengamos pandemia, se quede como un estilo de espectáculo.

La dinámica

Para este espectáculo entran grupos de seis coches, es por ello que no hay aglomeración de gente, son carpas de 225 metros cuadrados donde los coches se acomodan tres de un lado, tres del otro y los separa un escenario central de tal forma que los coches nunca están pegados uno con otro. Nunca te bajas del coche y dentro de cada carpa estás aproximadamente 10 minutos.

Primero se puede visitar el Polo Norte, luego la cocina de la señora Claus, el laboratorio de Santa, seguido por la fábrica de Santa, entre otros espacios, “todos y cada uno pensados en hacer sonreír a los niños que asisten”. La obra de teatro se desarrolla como la conocemos desde hace 20 años, pero ahora dividido en seis escenarios, se va contando la historia, pero dentro de este nuevo esquema.

Rodrigo da una última sugerencia: “La gente tiene que comprar los boletos con anticipación, el día del evento ya no hay y cada quince minutos entra un grupo, es por eso que si no llegas a la hora que te marcan, tu grupo se irá y ya no podrás entrar”. En esta nueva dinámica es importante que la gente se ajuste para que la experiencia sea completa y sin contratiempos. “Todo el mundo está aprendiendo de esto, Santa Claus está aprendiendo de esto, pero lo principal es adaptarnos y disfrutar”.

Tras la pandemia

Este año el espectáculo está dedicado a Juan Navarro, actor y tenor quien el año pasado fue parte de La Fábrica de Santa Drive In , y era reconocido por el papel del Fantasma de la Ópera, pero en el mes de octubre falleció por Covid-19. “Todo mundo tiene alguien cerca que tristemente ha padecido esta enfermedad y aunque no lo queramos aceptar, nos deprime, la gente sale con miedo, los niños con tapabocas, y poder ver la sonrisa de los niños una vez más es algo que no se paga”.

Hoy la producción está apostando por una nueva fórmula para después regresar o integrar los formatos normales para que la gente se siga divirtiendo, “hoy más que nunca hemos visto que el entretenimiento es algo que da salud mental, esperamos que pronto se abran las puertas y podamos salir a divertirnos porque nos hace falta”.

Rodrigo asegura que ha sido un año difícil para la industria, pero buscarán las formas de levantarse, “a nosotros nos cancelaron todos los eventos, eso como productores, pero en realidad hay mucha gente detrás de esto, los técnicos, iluminación, audio, limpieza, seguridad, todos los que viven del área del entretenimiento, es un mercado muy grande, hay una industria muy grande detrás de esto y estamos necesitados de volver a hacer cosas”.

Temporada 2020

Boletos: están disponibles a través de: www.lafabricadesanta.com

Fechas: disponibles hasta el 30 de diciembre.

Localidad: Parque Centenario de la CDMX.

Costo:1,500 pesos por auto, con las personas que marque la tarjeta de circulación.

