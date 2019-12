No es una coincidencia ni un golpe de suerte que la cinta Parásitos (Parasite, 2019), del realizador surcoreano Bong Joon-ho, tenga prácticamente una calificación perfecta en sitios especializados de crítica cinematográfica como Rotten Tomatoes o IMDb, ni que la crítica no escatime en elogios y le quiera adjudicar, desde ya, el Oscar a Mejor Película Internacional o que la incluya en las listas de lo mejor del séptimo arte en esta década, puesto que la antecede una trayectoria filmográfica de Joon-ho sin tropiezos, con cintas como Okja (2017), Snowpiercer (2013) y Mother (2010).

A partir de este miércoles, la flamante ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes 2019 está disponible en distintas salas comerciales del país después de que un número limitado de cinéfilos pudiera disfrutarla en las proyecciones, todas abarrotadas, que se llevaron a cabo en el marco del pasado Festival Internacional de Cine de Morelia y a partir de las cuales, el púbico afortunado no tuviera más que elogios para el trabajo de Joon-ho y coincidiera en que, para pleno disfrute de la misma y para dejar al factor sorpresa hacer su trabajo, debe revelarse lo más mínimo sobre su historia.

Eso sí, se puede decir de la cinta que sería un desacierto limitarla a un único género cinematográfico, ya que la historia comienza siendo una comedia y se va ramificando, va dando vuelcos argumentales, hasta terminar en otro punto, estilo y ritmo. Con 2 horas y 12 minutos de duración, no tiene desperdicio: cada argumento y cada escena son un peldaño de una pieza trepidante, capaz de sorprender al espectador justo en el momento en el que se le hace pensar que ya no podría sorprenderse más.

“Escabrosa”, “frenética” e “inquietante” han sido algunos de los calificativos que han usado los críticos para el séptimo trabajo fílmico del realizador surcoreano de 50 años, quien, además, fuera elegido por Metacritic como uno de los 25 mejores directores de cine del siglo XXI y que en el 2008 figurara con el mediometraje Shaking Tokyo del tríptico cinematográfico Tokyo!, en el que compartió créditos con los aclamados realizadores Michel Gondry y Leos Carax.

“Si la película fuera un Rorschach de a quién identificar como un parásito y un anfitrión, sería una prueba probablemente destinada para fallar; una experiencia cinematográfica que se niega a caber en una caja y obliga a los espectadores a respirar el aire peligroso fuera de ella”, fue uno de los argumentos que publicó Entertainment Weekly sobre la cinta en cuestión.

Pero no solamente la crítica ha reconocido la calidad de este largometraje. En días pasados, el realizador mexicano Guillermo del Toro también la elogió.

“He amado y admirado a Bong Joon-ho desde Memories of murder (2003) y él me sorprende, me deleita y me conmueve en cada ocasión. Entonces, decir que esta es su mejor película significa mucho para mí. Y lo es. Un filme lleno de tristeza, ingenio y profundidad. Irreverente pero compasivo. Asombroso”, escribió en su cuenta de Twitter.

Parásitos aparece en la short list de las cintas que aspiran a una nominación como Mejor Película Internacional junto a otras serias contendientes como Dolor y gloria (España), de Pedro Almodóvar; Les Misérables (Francia), de Ladj Ly, y Atlantique (Senegal), de Mati Diop. De las 10 aspirantes, cinco serán anunciadas en las nominaciones que se darán a conocer el próximo 13 de enero. El filme también figura en el apartado de Mejor Canción Original, por el tema “A Glass of Soju”, que también fue compuesta por Bong Joon-ho junto con el músico Jung Jae-Il.

Los Globos de Oro, por su parte, anunciaron sus nominados a principios de este mes, otorgando a Parásitos la oportunidad de competir por los premios a Mejor Película de Habla no Inglesa, Mejor Guion Original y Mejor Director, donde el trabajo de Joon-ho se medirá con los de Martin Scorsese (El irlandés), Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood), Sam Mendes (1917) y Todd Phillips (Joker).

La filmografía de Bong Joon-ho

Parásitos (2019) Como guionista y director

Okja (2017) Como guionista y director

Sea Fog (2014)

Snowpiercer (2013)

Mother (2009)

The Host (2006)

Antarctic journal (2005)

Memories of murder (2003)

Barking dogs never bite (2000)

Phantom: The submarine (1999)

Premios y nominaciones para Parásitos

Palma de Oro del Festival de Cannes.

Mejor Película en el Festival de Cine de Sidney.

Short List de los Oscar a Mejor Película Internacional y Mejor Canción Original.

Aspira a los Globos de Oro como Mejor Película de Habla no Inglesa, Mejor Director y Mejor Guion Original.

Siete nominaciones a los Premios de la Crítica Cinematográfica: Mejor Película, Director, Diseño de Producción, Edición, Elenco, Película Extranjera y Guion Original.

