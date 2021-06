A 43 años de la primera Marcha del Orgullo LGBTI en la Ciudad de México, este evento ya histórico, que ha marcado e inspirado la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+, se mudará al espacio virtual, debido a que el semáforo epidemiológico en la capital del país ha retornado al color amarillo.

“La población LGBTTTI+ no será causante de un repunte de casos por Covid-19, por lo que este comité reafirma una vez más su compromiso con la salud de nuestras poblaciones, como de la sociedad en general manteniendo la decisión por segundo año consecutivo de no convocar a una movilización masiva”, expresó en un comunicado el Comité IncluyeT, convocante de la marcha.

“Como lo hemos mencionado en otro momento, este año deseábamos salir a tomar las calles para exigir la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas en nuestro país, así como defender el derecho a la libre manifestación, nuestras diversas luchas han sido inspiradas en gran medida por el espíritu y el poder que históricamente ha representado la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ en las calles de la Ciudad de México, pero debido a la pandemia hemos sufrido la pérdida de cientos de miles de vidas, entre ellas las de amistades y familiares, así como secuelas importantes que ha dejado esta pandemia en nuestra sociedad”, dijeron los organizadores.

Anunciaron un esfuerzo colectivo que busca conectar a 2 millones de personas con una transmisión en vivo de 10 horas este próximo sábado 26 de junio a partir de las 12 del mediodía, desde uno de los lugares más icónicos de la Ciudad de México.

La marcha virtual podrá seguirse desde al canal de Youtube “Marcha LGBTI CDMX” y desde otros canales gracias al apoyo de medios y plataformas aliadas como Google, Youtube, Facebook, Canal Once, La Octava Televisión, Capital 21, Los 40, Vice México, Homosensual, Change. org, Exa TV, Escándala, El Closet LGBT, Anodis, ELLE México, Gato Pardo y BangBang Magazine, detallaron.

El evento estará conducido por Roberto Carlo, Mónica Garza, Los Jonas Vloggers, Macarena García, Genaro Lozano, Priscila Arias (La Fatshionista), Alejandro de la Madrid, Raquel Martínez, Juanjo Herrera, Sheyla Ferrera, Álvaro Cueva, Deborah La Grande, Pablo Perroni, Ana Julia Yeyé, Gerutido, La Palina, Crash Yeye, Eliza Sonrisas, Jorge Aranda y Gaby Albo, en compañía de representantes de la sociedad civil como Alejandro Reyes, Natalia Lane, Nathan Ambriz, Tania Morales, Aurelién Guilabert, Mauricio Ayala Torres y Ana María Guadarrama.

La transmisión contará con las participaciones musicales en vivo de Alexandra Stan, Tom & Collins, León Leiden, La Más Draga, Fran, La Bruja de Texcoco, Lucio, Dennis Arana, TeatriDrags, Emma, Stephanie Salas, Mariachi Arcoiris de los Ángeles, Ariel y su Venadito Son, Ego Warneros y Flori Vidonna.

Actualmente, el Comité IncluyeT está conformado por una nueva generación de activistas representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, que trabajan por un México más amigable, informado, orgulloso y lleno de amor y respeto, entre ellas Impulse Group México, AHF México, Asociación por las Infancias Transgénero, Ledeser A. C., Centro de Apoyo a las Identidades Trans A. C., Fundación Arcoíris, Clóset de Sor Juana, Espacio Progresista, Amnistía Internacional, Jóvenes por una Salud Integral A. C., entre muchas otras más, externaron.

Alto a la violencia

La marcha será también “un evento de protesta y exigencia a un alto a la violencia y los crímenes de odio hacia las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Por lo que se exigirá al Congreso de la Ciudad de México la aprobación del dictamen que reconocería la identidad de las infancias trans para permitirles su libre desarrollo, pues les recordamos que es su deber construir una sociedad en donde nadie se quede atrás y donde haya cabida para todas las personas”, anunciaron.

Por último agradecieron a diversas organizaciones, instituciones y empresas que se han sumado a esta manifestación digital como son: la Asociación por las Infancias Transgénero, el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT, Impulse Group México, AHF México, Inspira Cambio A. C., Yaaj México, Amnistía Internacional, It Gets Better México, Racismo MX, Brújula Intersexual, Fundación Arcoíris, Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México y Cuenta Conmigo, Conapred, la Embajada de Argentina en México, Mercado Libre, Nivea, Blued, Seguros Monterrey NYL, American Express, FreeWater, Grupo Planeta, General Motors, Festen Eventos, Pure Innovation México, World Trade Center, Cetro, Dapper Maker, Vismart y Yakampot, entre otras.

