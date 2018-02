De acuerdo con CNN, la periodista Carmen Aristegui realiza una serie de contenidos especiales sobre #MeToo, por lo que el pasado lunes sostuvo una entrevista con la actriz Karla Souza. Esto a raíz de la avalancha de acusaciones que cayeron sobre el productor Harvey Weinstein, misma que fue una de las claves para generar el famoso #MeToo.

Durante la entrevista, Souza confesó que, al inicio de su carrera, fue acosada sexualmente por un director, además de que éste la maltrató psicológicamente. El acoso, desembocó en una violación.

“Yo estaba empezando mi carrera y presentan a estos productores. Empieza ahí el manipuleo de ‘Tú me debes a mí una’. Entonces te empiezan a meter esto en la cabeza y te empiezan a decir ‘Oye sí, yo estoy teniendo que empujar por ti… No tienes nombre, pero yo sé que tú eres muy buena, yo sé que tú vas a demostrarme algo’.

Y así van llegando estas semillas, que son focos rojos, yo en ese momento no tenía la educación para saber lo que estaba haciendo esta persona. Es una persona muy carismática, es una persona que le va muy bien en la carrera y hace muy bien su trabajo”, declaró Souza durante la entrevista.

Cuando obtuvo el papel para una película, fue a una locación para filmar durante un mes, en donde tuvo que hospedarse en un hotel en donde sólo se quedaban ella y el director, pues el elenco estaba en otro lugar. “Yo pregunto ‘quién más está en este hotel". "No, pues nada más son tú y el director". Y yo, ingenuamente dije, ay, me tocó el hotel bonito, qué lindos, qué bonito… digo, no tenía yo nombre, no tenía por qué quedarme en ese hotel. Pero ahí otra vez es que me estaban "tarjeteando".

Para el elenco esto no fue normal, aunque Souza al principio no pensó mal. Pero si notaba que al desayunar, cenar y a cualquier hora, sólo estaban el director y ella. De pronto, a las 2 de la mañana, él la buscaba con pretextos laborales y acudía a su cuarto para platicar con ella. “Esto es a las dos de la mañana, no es apropiado, no es para nada algo que debería haber sucedido. Y yo con mi pijama de franela, de niña… y entra al cuarto, no se va del cuarto, siempre hablando de la actuación, haciéndome sentir especial, haciéndome sentir que yo iba a hacer un papel, que le iba a demostrar a él y a todos los demás que qué bueno que me había casteado a mí”.

El director fue lento en su aproximación, pues comenzó como esas simples visitas, para después llevarla a otro nivel. “Para esto empieza a haber un acercamiento físico, un coqueteo donde yo siento que no tengo la opción de rechazarlo… esto sucedió no sólo una noche, llegaba varias noches.

Y cuando yo decidía no abrirle la puerta, al día siguiente en la filmación me la cobraba. Decidía no filmar mi escena, se tomaba dos segundos, me empezaba a humillar frente a los demás y esto era su control psicológico que empezaba a tener conmigo y al mismo tiempo era encantador”.

El director fue insistente, hasta que un mes después de ese abuso de poder, Souza terminó cediendo:

“Acabé cediendo de cierta manera a que me besara, a que me tocara de formas que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y me violó”, confesó Souza, con trabajo, pues le cuesta hablar del tema.

Karla no reveló el nombre del director que abusó de ella, por razones personales. CNN buscó por otras vías testimonios para darle más peso a estas declaraciones o localizar al abusador, pero no fue posible identificarlo en su totalidad.