En el pasado, el VIH-sida representó la muerte para muchas personas, en la actualidad el panorama es totalmente distinto gracias a la lucha de diversos actores; sin embargo, hoy existe un nuevo factor que preocupa a la comunidad médica “parece haber una actitud de menos preocupación por la prevención entre los jóvenes.

Hoy ya no es una enfermedad mortal, tampoco se presentan casos epidemiológicos como antes, donde éstos aumentaban en una forma exponencial; ya no recordamos cuando había pabellones enteros de hospitales dedicados al VIH”, compartió el doctor Javier Báez Villaseñor, director médico asociado de Virología en MSD, durante el Seminario Latinoamericano de Periodismo en Ciencia y Salud.

Si hay un tema que no debe perder reflectores es este, dijo el especialista a distintos medios de Latinoamérica. Una vez que se dio la sinergia y colaboración entre los representantes sociales, gobierno, médicos, científicos y ONG, se dio una cooperación más eficiente entendiendo que el enemigo es el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que nunca debe haber una pugna, rivalidad o antagonismo entre los diversos actores.

El doctor Báez, quien también colaboró para la creación del plan nacional de VIH-sida (Conasida) y posteriormente en la difusión de las primeras pautas para el tratamiento de pacientes ambulatorios con este padecimiento en clínicas y hospitales, explicó que hoy es absolutamente excepcional que un paciente con VIH acabe en el hospital: “Esto hace que a los jóvenes les cueste mucho trabajo entender el riesgo de algo que ellos no vieron, si lo hubieran vivido sería muy distinto”.

En el registro nacional de casos, los pacientes entre 20 y 39 años representan 63.6% de todos los casos, aquí hay un llamado de atención. Muchos de estos pacientes fueron infectados unos 10 años antes, siendo adolescentes, esta población es preocupante porque se ha demostrado que la figura de autoridad no es necesariamente bien recibida, contrario a la educación entre pares.

El especialista Báez Villaseñor explicó que por ello, al momento en que ellos van a iniciar una vida sexual activa, ya deberían tener el conocimiento necesario para poder decidir, primero, cuando iniciar la vida sexual y ahí por cada año que se gane, ya es positivo porque va aumentando el conocimiento sobre protección. “En un adolescente, el creer que no tiene riesgo es exactamente lo que lo puede poner en riesgo de contraer el VIH-sida”.

Otras áreas de mejora es proteger a los adolescentes en el tema de drogas intravenosas, tatuajes y piercings.

Báez dijo que tampoco se trata de que las personas se protejan por miedo, lo importante es que exista una conciencia de prevención donde las frases clave son: “Yo no me voy a infectar, no voy a permitir que nadie se infecte y vamos a luchar en forma integral como sociedad y humanidad contra este virus que es un enemigo formidable, pero no invencible”. Eso implica no bajar la guardia, mantener los logros y seguir avanzando en las asignaturas pendientes.

Recordó que hoy el tema de VIH-sida tiene una terapia bien establecida, además, la mayor parte de los pacientes mexicanos reciben su tratamiento por parte del sector salud, en ese sentido, el gobierno mexicano se ha encargado de que el médico tratante tenga prácticamente el mismo arsenal que países como Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia, muchos de ellos con mayor capacidad económica que la nuestra.

El especialista fue contundente: “hoy en día ningún paciente debe quedarse sin tratamiento por causa económica, una cosa es el paciente que no quiere ir a una institución de salud pública y quiere atención privada, pero el gobierno tiene el abasto, cuadro básico, formulario, variedad y arsenal terapéutico completo, además de lo que sale nuevo que se va incorporando rápidamente sin que esto impacte en el bolsillo de un paciente, claro, el costo se paga a través de las políticas de salud y asignación de recursos”.

Más años, nuevos retos

Hoy existen nuevos desafíos, pues al superar las muertes por VIH, los pacientes están llegando a edades avanzadas.

Esta es una tendencia que se ha visto consistentemente. Desde 1996 tenemos tratamiento, de ahí se trabajó en los temas de tolerabilidad y seguridad de eventos adversos, ahora tenemos un tratamiento más sencillo, “hemos aprendido que los pacientes están viviendo más y esto ya lleva un par de décadas, por lo que el sector salud va entendiendo que la pirámide poblacional está cambiando, el porcentaje de jóvenes ya no es tan dispar al de edad avanzada, los pacientes de VIH están incluidos ahí porque su tratamiento se los permite”.

Concluyó que esto ha enfatizado la importancia de una evaluación integral del paciente mucho más allá de su infección por VIH y una gran comunicación entre el equipo médico, para no contraponer medicamentos. “Con estas prácticas, no dudo que en 10 años tengamos pacientes de 70 años infectados bajo tratamiento y totalmente activos.

Hoy, México tiene capacidad para que esto suceda, el tema es no bajar la guardia”.

