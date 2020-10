La directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), María Novaro, conversó la noche del lunes con Cynthia Valle Meade, titular de la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el marco de la tercera edición del Festival de Cine de esta casa de estudios. Durante este conversatorio, Novaro Peñalosa indicó que la plausible extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), que se extinguirá una vez que agote los recursos comprometidos, significa una proporción menor a la que representa el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine), cuya evaluación y asignación de estímulos está a cargo de la estructura del Imcine.

“Insisto, Eficine está intacto y contribuye al cincuenta y tantos por ciento del cine mexicano. Los tiempos están muy politizados y, por lo mismo, muy crispados (...) hay que tener cuidado con los rumores. Hay gente que dice que es la ruina del cine nacional, que ya no hay apoyos. Perdón, eso no es verdad. Hay muchos apoyos, hay estos dos fideicomisos que se van a dar de otra manera, pero no son los únicos”, insistió la cineasta.

Explicó que el objetivo es que los beneficiarios no sientan la diferencia en la recepción de los recursos que se entregan todavía por fideicomisos y los que se entregarán a través de la estructura del Imcine. “Esa cuestión es administrativa, es para nosotros y está complicada; pero para la gente no debe significar una diferencia en cómo entran a las convocatorias ni cómo son evaluados los proyectos”, refirió.

“Ha habido un boca a boca muy feroz y desinformado. Me interesa mucho que entiendan: los realizadores van a recibir su dinero de manera idéntica, lo que no saben es que el dinero pasaba por un banco. En el caso del Foprocine, pasaba por Banjército; en el caso de Fidecine, por Nacional Financiera. Esa figura es la que ya no va a existir. Eso es lo que cambia”.

No obstante, el discurso de la titular del Imcine contrasta con su participación en el parlamento abierto para la discusión sobre el destino del Fidecine, organizado por la Cámara de Diputados el 16 de junio, en el que participaron otros miembros de la industria como Guillermo del Toro, Natalia Beristáin, Gael García Bernal y Mónica Lozano, presidenta de la AMACC, entre otros.

“Solamente un instrumento como el fideicomiso nos permite ejercer los recursos de la manera en que el cine los necesita, que es de manera plurianual. Las películas se hacen en promedio entre tres y cuatro años y no podríamos funcionar con apoyos si funcionaran con el año fiscal. De ahí la importancia de mantener un fideicomiso fortalecido”, dijo Novaro en junio.

La misma noche del pasado lunes, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, compartió un extenso video para reconocer la “preocupación legítima” sobre la extinción de los fideicomisos y garantizar que su desaparición “no va a poner en riesgo un solo peso de los recursos”.

Explicó que el mecanismo del fideicomiso es una forma de evitar el sometimiento al presupuesto de validez anual para realizar pagos a lo largo del tiempo, pero no es adecuado puesto que, dijo, el recurso se reporta como gastado cuando se aporta al fideicomiso y no cuando se ejecuta, además de que esconde las ineficiencias de la dependencia que lo está operando dada su incapacidad para gastarlo.

“Si uno lo ve desde el punto de vista final, el depósito en la cuenta bancaria debería ser irrelevante de cuál fue el camino que siguió, pero, como pueden ver, el camino más corto es el que no pasa por un fideicomiso; pero esto además presenta una ventaja adicional: cuando se utiliza el camino más corto, el presupuestal, nosotros podemos desde la Secretaría de Hacienda garantizar que esa gente recibió efectivamente sus recursos. Cuando se hace por el otro mecanismo no lo podemos hacer porque perdemos la visibilidad en el momento que los recursos caen en el fideicomiso”, explicó.

Sin embargo, tanto la titular del Imcine como el de la SHCP no han explicado, en el caso del cine, cómo este mecanismo ceñido al presupuesto tendrá la capacidad de financiar proyectos fílmicos plurianuales y evitar los procedimientos presupuestarios que podrían generar cuellos de botella en el financiamiento o ser afectados por posibles reducciones presupuestales para el Ramo 48,Cultura, como ha ocurrido durante el gobierno de la 4T y podría ocurrir en las futuras administraciones.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano:

216 largometrajes mexicanos registrados en 2019

111 fueron financiados con recursos privados

105 contaron con recursos públicos, de los cuales:

54 fueron posibles por el apoyo de Eficine

28 se realizaron con el respaldo del Foprocine

2 se echaron a andar con Fidecine

6 con la suma Fidecine / Eficine

2 con la suma Foprocine / Eficine

16 recibieron apoyo de entidades federativas, dependencias o universidades públicas

De tal manera que los porcentajes de las cintas con recursos públicos en 2019 son:

Eficine: 59%

Foprocine : 28.5%

Fidecine: 7.6%

ricardo.quirogam@eleconomista.mx