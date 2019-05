Se llevará a cabo por segundo año consecutivo el Danzatlán. Festival Internacional de la Danza, creado por la Fundación Elisa Carrillo Cabrera para generar un diálogo y proyección de bailarines de todas partes del mundo en recintos culturales de la Ciudad de México y el Estado de México.

Y aunque este año el programa se verá reducido debido a recortes, no disminuirá la calidad del espectáculo, aseguró la artista galardonada recientemente con los premios Benois de la Danse y Alma de la Danza, en Rusia.

“Estamos pasando por momentos difíciles de recortes, el encuentro tendrá menos días de actividades pero de ninguna manera disminuye la calidad de espectáculo” comentó Carrillo.

“Espero que el Premio Benois de la Danse sirva para que las autoridades vean lo importante que es todo esto, para que tengamos un México con menos violencia, nuestras generaciones tengan otras oportunidades de ver la vida y que se den cuenta, que por medio de las artes, existe otra manera de encaminarse a ella” declaró Elisa Carrillo en conferencia de prensa en el vestíbulo del Auditorio Nacional.

La reconocida bailarina se encuentra en México para presentarse en el Auditorio Nacional como parte del Danzatlán. Festival Internacional de Danza 2019, que tendrá como una de las galas especiales el 2 de julio “La Gala de Elisa y Amigos”, con la participación de bailarines del Staatsballett Berlin, Semperoper Dresden Ballet, Mariinsky Theater Ballet, Miami City Ballet, Bolshoi Ballet, entre otros.

El festival concluirá el 13 de julio en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), en Texcoco, en el que se realizarán por octavo año consecutivo las audiciones para seleccionar a los ganadores de la Beca Profesional Elisa Carrillo Cabrera, cuya finalidad es detectar a jóvenes talentos mexiquenses para formarse durante un año en una escuela prestigiada de ballet en Europa.

“No somos los únicos”

La Gala de Talentos Mexicanos que se llevó a cabo en Bellas Artes, en el año 2012, fue el lugar donde Elisa Carrillo e Isaac Hernández, los dos mexicanos ahora acreedores al Premio Benois de la Danse, convivieron sin imaginar que algún día representarían lo mejor de la danza clásica en el mundo.

“Por mi parte si llegara la oportunidad de un proyecto, sería un gusto colaborar con Isaac Hernández. Yo honestamente digo que somos de los bailarines más reconocidos. Hay muchos bailarines maravillosos y en lo personal, yo no puedo decir que soy la mejor bailarina del mundo, diría que soy una de las más reconocidas, de las más bendecidas porque tal vez a alguien le gusta como bailo, y tal vez hay alguien que no, yo creo que hemos tenido ambos grandes oportunidades, es lindo que podamos representar a nuestro país y también creo que es bien importante que se sepa que no somos los únicos, hay muchos mexicanos maravillosos que están trabajando diario”, fueron las palabras de la bailarina por sus recientes reconocimientos a su ejecución artística.

Sobre su colaboración con la Compañía Nacional de Danza, la mexiquense dijo estar haciendo un ejercicio de vinculación, pero que este no es nuevo.

“Estoy haciendo un servicio profesional e independiente con la compañía”, refirió Elisa Carrillo en cuanto a la participación de la Compañía Nacional de Danza (CND) en el Festival Danzatlán que, aclaró, el año pasado “por cuestión de agenda no pudo formar parte del festival”.

Además de que como agente de intercambio de cultura de México a Europa y viceversa, Elisa Carrillo comentó que los circuitos culturales que trabajará con la Secretaría de Cultura federal se proyectan para el 2020, año en el que se buscará traer espectáculos de artistas de Rusia como lo ha venido haciendo.

Se avecina proyecto con Rusia

“Tenemos un proyecto muy importante con Rusia para el próximo año, que una vez que se complete todo lo podré anunciar; pero estamos trabajando en que pueda haber una cooperación y traer espectáculos de artistas de Rusia a México y que en el futuro también pueda haber de México en Rusia”, argumentó.

En este sentido dijo que los avances en la CND no serán inmediatos, pero que la reciente visita de Nacho Duato fue de mucho aprendizaje para los bailarines de México.

“Son apenas tres meses que oficialmente estoy tratando de aportar todo lo que se pueda a la Compañía Nacional de Danza, como ustedes saben, un cambio no se puede dar en tres meses, yo sí he visto algunos cambios, pero las cosas toman tiempo. Tuve la fortuna de lograr que Nacho viniera, esa fue una gran experiencia para los bailarines, tuvieron la oportunidad de trabajar con maestros de Rusia, de otras partes; de cambios, podemos hablar en unos años, los cambios realmente profundos toman mucho tiempo, creo que los bailarines están trabajando mucho”, sentenció.

Mientras que en su apretada agenda con su presentación en el Auditorio Nacional, un escenario que le parece de dimensiones impresionantes y un foro con mucho alcance, Elisa Carrillo dijo que también se llevarán a cabo al menos dos audiciones, una de la Fundación Elisa Carrillo y otra con autoridades de escuelas de formación profesional en danza.

“La beca Elisa Carrillo es algo con lo que estoy muy agradecida con el Estado de México porque esta beca realmente está dando frutos, es una beca con la cual ya tenemos 2 niñas en la escuela estatal de Berlín, una de ellas fue becada, hoy son semillas que están empezando a crecer. En esa beca se hace una audición en la cual voy a estar presente, será en el mes de julio, que eligiremos a una niña o niño que tenga las aptitudes de pertenecer a una compañía en el extranjero”, describió.

“Para las otras audiciones vamos a tener la presencia del director de la escuela estatal de Berlín, entonces va a haber algunas clases, los niños que quieran formar parte de la audición pueden aplicar, se va a hacer una clase magistral que voy a dar y se va a elegir a un joven que pueda tener la posibilidad de ser seleccionado, el día 11 de julio será la audición para la escuela estatal de Berlín, el día 10 de julio estaré dando una clase magistral y se anunciarán en la página de la Fundación Elisa Carrillo”, explicó.

[email protected]