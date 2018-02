La escritora Sabina Berman aseguró en entrevista con Carmen Aristegui que el director de Gloria, Christian Keller, le alertó que el jefe de casting de la productora Río Negro recibía a protagonistas en un salón y les pedía “que se desnuden, que se acuesten en el piso y abran las piernas... Y me preguntó: ‘¿Eso es normal en México?’”.

Sin embargo, horas después, Berman pidió disculpas.

“Ayer, durante el noticiario de Carmen Aristegui, al narrar el abuso que algunas actrices padecieron durante la preproducción de la película Gloria, cometí un error. A pregunta de Carmen sobre el cargo de la persona responsable, respondí, incorrectamente, director de casting. En las próximas horas pude comprobar que se trató de una persona del equipo de arte.

“Lamento profundamente mi error y el daño que ha causado al honor del Alex Reza. Le ofrezco una disculpa pública, que pido que quien esto lea me ayude a difundir”, añadió.

Incluso, Christian Keller señaló que nunca habló de ese tema y defendió a Alex Reza.

“Es completamente falso. Alejandro es uno de los seres humanos más amables, profesionales y respetuosos con los que he trabajado”.

El productor de Gloria, Ricardo Kleinbaum opinó: “Después de leer los comentarios de las actrices que estuvieron en el casting y en la película de Gloria no queda más que detenerse, respirar y tratar de controlar la ira y las emociones. Apoyo abrumador a Alejandro Reza.

“Mi repudio total a las calumnias de Sabina Berman, quien no estuvo nunca involucrada en el proceso de casting, ni en la filmación de la película”.

Esto y diferentes casos como el de Karla Souza y el director Gustavo Loza, quien fue exhibido como el presunto acosador de la actriz por Televisa (sin presentar pruebas) y con el silencio de Souza como cómplice, han provocado diferentes opiniones acerca del #MeToo mexicano y su seriedad en nuestro país.

“Me parece gravísimo acusar de acoso citando experiencias de terceros. No sólo al director de casting, me pregunto si María Morett estaba de acuerdo que mencionara su experiencia y en cuanto a Fernández Unsaín, ni derecho de réplica tiene por que ya está muerto”, señaló la documentalista María José Cuevas en torno a los dichos de Berman sobre el acoso que dice sufrió de José María Fernández.

Por su parte, la actriz Claudia Lizaldi opinó: “Rezo por quienes sí han sido abusadas, por quienes han sido abusados, por quienes realmente necesitan de un movimiento como #MeToo para abrir su corazón y sanar, pidiendo que con el respeto que ello merece quien sólo necesita atención la busque en otro lado honrándol@s”.

Mientras que Plutarco Haza comentó: “Condeno severamente el acoso sexual y laboral, pero también quiero decir que si tú fuiste amante, novia o accediste a algún favor sexual para crecer en tu carrera NO eres víctima, eres cómplice, eres parte del problema, las únicas víctimas son los y las que dijeron NO”.

Una de las ultimas acusaciones sobre acoso sexual fue al periodista Ricardo Rocha. Sofía Niño de Rivera señaló que “me tocaba el brazo, la espalda. Eso me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era normal”, a lo que Rocha respondió: “La mención sobre mí en el programa de @CNNEE es absolutamente desquiciada, mentirosa y ridícula. Su difusión perversa, parcial y tramposa, no es un acto de justicia; lo único que pretende es manchar 40 años de mi carrera. Me reservo el derecho de actuar en consecuencia”.

