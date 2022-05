El 75 Festival de Cannes arranca este martes con el estadounidense Forest Whitaker como primera estrella invitada y una película de zombis en clave de humor.

La mayor muestra de cine del mundo vuelve con ganas de divertir y dejar atrás las restricciones sanitarias, pero sin olvidarse de la tragedia de Ucrania.

El ambiente tendrá que ser "digno, respetuoso (...) aunque sea solo como homenaje a los que viven días mucho más complicados que nosotros", pidió el presidente del jurado, el actor francés Vincent Lindon, preguntado por si el conflicto iba a influir en su decisión.

Ninguna película ucraniana concursa para la Palma de Oro, pero sí en otros certámenes paralelos de Cannes.

La ceremonia de apertura está prevista para las 19:00 (17:00 GMT). Las tradicionales escalinatas del Palacio de los Festivales ya están cubiertas por la alfombra roja.

Algunos de los momentos más esperados de la muestra son la presentación de Tom Cruise de una nueva entrega de Top Gun, película emblemática de los años 1980, el filme Elvis del director Baz Luhrmann sobre el rey del rock and roll, y David Cronenberg con Crimes of the future, que deleitará a los amantes del cine sanguinolento.

Las 21 películas seleccionadas para la Palma de Oro son el reflejo de un equilibrio entre el cine comercial y el cine de autor.

Solo cinco directoras compiten por el galardón, un récord de todas maneras para Cannes.

El jurado, que entregará la Palma el 28 de mayo, es mucho más paritario, con cuatro mujeres entre los nueve integrantes.

El actor afroamericano oscarizado Forest Whitaker recibirá a sus 60 años una Palma de Oro honorífica.

Intérprete de papeles tan emblemáticos como El último rey de Escocia o Bird (con la que ganó el premio a la mejor interpretación en el Festival de 1988), Whitaker es el invitado de gala este martes.

Luego corresponderá a la película ¡Corten!, del director francés Michel Hazanavicius, sobre zombis, pero con tono humorístico, abrir el baile.

Cruise a los mandos de "Top Gun"

El miércoles será el momento de despegar con Top Gun: Maverick, secuela de una película taquillera que llega con retraso, a causa del Covid-19.

Cruise, que encarnaba a un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense en la primera entrega (1986), vuelve a incidir en su rol de personaje rebelde.

Luego paso al cine de autor: el ruso Kirill Serebrennikov, crítico con su gobierno, la francesa Claire Denis, los veteranos hermanos belgas Dardenne, o el español Albert Serra, único representante del cine iberoamericano en liza por la Palma.

Otros autores son el surcoreano Park Chan-Wook, el japonés Hirokazu Kore-eda y el estadounidense James Gray.

El actor estadounidense Tom Hanks interpreta al mánager de Elvis Presley, Viggo Mortensen a un artista que se deja abrir las tripas en compañía de Léa Seydoux y Kristen Stewart y el británico Anthony Hopkins a un magnate en el Nueva York de los años 1970.

También estará presente el actor español Javier Bardem, que participará en un encuentro con el público.

Acercarse al público joven

A sus 75 años, Cannes quiere renovarse y ha anunciado nuevos socios, como la aplicación china TikTok, que causa furor en todo el mundo.

La idea es acercarse a un público joven, que prefiere utilizar sus teléfonos móviles para filmar y ser filmado.

El certamen anunció que había sido víctima de una serie de demandas masivas de reservaciones de entradas que causaron problemas técnicos.

La muestra está decidida a dar voz a los ucranianos. La película Mariupolis 2, obra póstuma del director lituano Mantas Kvedaravicius, que murió por disparos rusos el pasado mes en Ucrania, será presentada.

Además el mercado cinematográfico paralelo celebrará un día dedicado a este país.

El director ucraniano Sergei Loznitsa presentará The natural history of destruction, sobre los bombardeos aliados de ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial.

Del lado iberoamericano habrá, ante todo, presencia de jóvenes realizadores, como la española Elena López Riera (El agua), los colombianos Andrés Ramírez Pulido (La jauría) y Fabián Hernández (Un varón), y la chilena Manuela Martelli (1976).