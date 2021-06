En un año marcado por los debates sobre la diversidad y la inclusión, con asuntos como las protestas contra el racismo o las movilizaciones feministas en el mundo, los jóvenes —y particularmente las mujeres— consideran que “la cobertura de los medios tradicionales es menos justa para ellos que para otros grupos” sociales, advierte el Digital News Report 2021 del Reuters Institute, el estudio sobre la industria de las noticias más completo del mundo.

Las personas de 18 a 24 años (la llamada Generación Z) tienen una conexión débil con los sitios de noticias tradicionales y tienen casi el doble de probabilidades de optar por acercarse a las noticias a través de las redes sociales, los agregadores o las alertas móviles, añade el informe.

Apenas 7% de los jóvenes de 18 a 24 años 7% tiene alta confianza y alto interés en las noticias, contra 26% que tiene baja confianza y bajo interés.

Los jóvenes prefieren informarse a través de las nuevas plataformas de contenido, como los servicios de videos cortos TikTok y Snapchat o la red Instagram de Facebook, que son más difíciles de monetizar para los medios tradicionales.

“Las marcas de noticias y los periodistas atraen la mayor parte de la atención en Facebook y Twitter, pero son eclipsados por las personas influyentes (los influencers) en TikTok, Snapchat e Instagram. TikTok alcanza a una cuarta parte (24%) de los consumidores menores de 35 años, con 7% utilizando la plataforma para recibir noticias, y una mayor penetración en partes de América Latina y Asia”, señala el estudio.

Los investigadores María Elena Gutiérrez Rentería y Edgar Abraham Ruiz Sánchez, ambos de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, encontraron que las audiencias de 18 a 24 años tienen baja confianza y bajo interés en las noticias, a diferencia de quienes tienen entre 35 y 44 años, que presentan alta confianza y alto interés.

Pero lo cierto es que no fue un año sencillo para la industria mexicana. Todos los soportes de consumo de noticias registraron caídas de consumo. El formato más castigado fue el papel, que ha perdido 30 puntos porcentuales entre las preferencias de los consumidores desde 2017, año cuando el Reuters Institute empezó a divulgar este indicador para México. En el mismo periodo, las preferencias por la televisión cayeron 21 puntos porcentuales.

La confianza en las noticias es otra mala señal para la industria, pues se encuentra por debajo del promedio internacional de 44% registrado en el Digital News Report 2021. La confianza en México cayó 2 puntos porcentuales entre 2020 y 2021, para ubicarse en 37%, a contrasentido de la tendencia global, que se vio impulsada por la necesidad de las audiencias de obtener noticias confiables de marcas de prestigio.

Entre las causas de la pérdida de confianza en las noticias, de acuerdo con los resultados del estudio, se encuentran la polarización de los ciudadanos y la politización de los contenidos, ante un consumidor que desea una mayor imparcialidad.

El consumo de podcasts, uno de los formatos de contenido que más publicidad ha recibido en los años recientes, también se vio reducido, afectado por los cambios de hábitos entre los consumidores en un periodo de pandemia que les exigió permanecer más tiempo en casa, sin necesidad de realizar traslados urbanos que regularmente se acompañaban con formatos de audio.

El consumo de podcasts (un archivo de contenido en audio para escuchar bajo demanda, a la hora y en el momento en el que el usuario lo decida, a diferencia de los formatos de audio en vivo, como la radio) cayó 6 puntos porcentuales entre 2020 y 2021, para situarse en 55%, de acuerdo con el capítulo mexicano del Digital News Report.

Para realizar la edición 2021 del Digital News Report, el Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) ordenó la realización de 2,036 entrevistas en México, que incluyeron preguntas sobre preferencias electorales, ante la proximidad de las elecciones del 6 junio de 2021 para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. El levantamiento de las entrevistas lo llevó a cabo la agencia de investigación de mercados YouGov, con sede en Londres.

El Reuters Institute es financiado por la Thomson Reuters Foundation, relacionada con la agencia de noticias Reuters. La edición 2021 del Digital News Report es la décima edición consecutiva del estudio.