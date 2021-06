Los mexicanos disminuyeron su consumo de noticias en el primer año de la pandemia de coronavirus. Con excepción de los primeros meses de la emergencia sanitaria —marzo, abril y mayo de 2020—, cuando se registraron altos consumos de contenido informativo, con el paso de los meses el interés decayó, lo mismo que la confianza en las noticias. A diferencia de la tendencia global, que vio un repunte en la demanda de noticias de calidad producida por marcas con prestigio, México siguió un camino contrario hasta alcanzar sus peores registros de confianza desde 2017, según los registros de la edición 2021 del Digital News Report (DNR) del Reuters Institute.

Rasmus Nielsen, director del Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ), lo describió con estas palabras: buena parte de los consumidores de noticias pusieron atención a “la importancia y el valor de las noticias confiables de organizaciones de noticias independientes”.

La confianza en las noticias entre los 46 mercados analizados por el DNR avanzó 6 puntos porcentuales hasta 44%. México fue la excepción: la confianza cayó dos puntos porcentuales respecto a 2020, para ubicarse en 37% y acumular una pérdida de 12 puntos en 5 años. La confianza en las noticias que el consumidor elige y consume habitualmente también se encuentra en su peor nivel desde 2017, cuando el DNR comenzó a divulgar este dato para México, con una caída de 12 puntos.

El Reuters Institute identificó la polarización de los ciudadanos y la politización de los contenidos como las principales causas de la pérdida de confianza en las noticias, ante un consumidor que desea una mayor imparcialidad.

“Algunas organizaciones de noticias se han beneficiado del deseo de obtener información confiable durante el último año, en términos de mayor alcance, mayor confianza y más suscriptores”, señala el Digital News Report, el estudio más completo sobre el consumo de noticias en el mundo.

Estados Unidos, tras el periodo de Donald Trump, se ubicó en la última posición del ranking, con 29% de confianza en las noticias. Francia, Hungría y Eslovaquia registran cada uno 30%, Taiwán, 31%, y Corea del Sur, Filipinas, Bulgaria y Grecia, 32% cada uno.

Los países con los mejores niveles de confianza son Finlandia (65%), Portugal (61%), Kenia (61%), Dinamarca (59%) y Países Bajos (59%).

Las personas buscaron mayor imparcialidad en las noticias en el año de la pandemia, señala la décima edición del DNR. “El enfoque en la información fáctica durante la crisis de Covid-19 puede haber hecho que las noticias parezcan más honestas, con el efecto de desplazar los puntos de vista con tendencia política. Esto puede ser sólo temporal, pero en casi todos los países vimos que las audiencias dieron más importancia a las fuentes de noticias precisas y confiables”, escribió el investigador Nic Newman en la presentación del estudio.

Para la doctora María Elena Gutiérrez Rentería, responsable del análisis para México del Digital News Report, “Los ataques del presidente podrían ser una de las razones por las que los mexicanos han perdido confianza en los medios. México es uno de los pocos países en la encuesta de este año que vio un declive en los niveles de confianza”.

Gutiérrez Rentería, investigadora de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, llamó la atención sobre los comentarios recurrentes del presidente López Obrador contra los medios de comunicación por una supuesta “cobertura injusta” de su gobierno, en una sociedad polarizada y que enfrenta la pandemia de coronavirus en medio de una contracción económica.

De hecho, los consumidores de noticias de México identificaron mayor información falsa o incorrecta en las temáticas relacionadas con el Covid-19 y la pandemia. La mayor preocupación de los consumidores, sin embargo, se concentró en el gobierno, los políticos y los partidos políticos como fuentes de información sobre el Covid-19, por encima de fuentes extranjeras, personas comunes y corrientes o personalidades (influencers).

Para el capítulo mexicano del DNR 2021 se realizaron 2,036 entrevistas entre finales de enero y principios de febrero de 2021 coordinadas por YouGov, especializada en investigación de mercados y análisis de datos con sede en el Reino Unido. Para México, las entrevistas incluyeron preguntas relacionadas con preferencias políticas, dada la cercanía de las elecciones intermedias del 6 de junio.

El Reuters Institute es financiado mayoritariamente por la Thomson Reuters Foundation, relacionada con la agencia de noticias Reuters.