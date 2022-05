Este jueves 19 de mayo dio inicio la sexta edición de El Aleph, festival de arte y ciencia. Será dedicado a las fronteras del medio ambiente y a la memoria de Mario Molina, Premio Nobel de Química, uno de los más destacados investigadores de la UNAM, cuyos estudios científicos nos han llevado a ver aristas que son clave en los efectos devastadores que hemos generado en nuestro medio ambiente.

La reflexión llega en un momento clave, luego de vivir tiempos insospechados con una pandemia que aún no termina, por ello El Aleph abordará tres ejes: La Crisis planetaria, pensarnos como planeta y acciones y medidas para regenerar nuestro entorno. Como parte de estas actividades una de las conferencias magistrales estará a cargo de Rodolfo Dirzo, doctor en ecología y profesor de ciencias ambientales en Bing Stanford. Él reflexionará sobre los retos de la pospandemia: Pérdida de fauna y biodiversidad.

A propósito de ello, El Economista tuvo oportunidad de platicar con el también investigador previo al evento de este sábado. Él asegura que hay una relación que no habíamos percibido, se trata de la magnitud e interconexión tan profunda que tienen los seres humanos y la degradación de la biodiversidad, misma que tiene una con los riesgos de pandemias. “Es una lección que espero estemos tomando y de cara al futuro cuidemos la biodiversidad de manera que disminuyamos el riesgo del primer paso de una pandemia, el contacto de humanos con un virus o patógeno”.

El doctor Dirzo explica que podemos empezar por algo y es lograr que el imaginario colectivo tenga presente el término 'defaunación', para inculcar la idea de que así como hay deforestación, existe la extinción de la fauna.

“Esto se conecta con los riesgos de pandemia, pues al disminuir las áreas, los animales que solían vivir ahí tienen que salir y lo hacen a los terrenos convertidos en agrícolas o ganaderos, eso significa que el riesgo de contacto de humanos con animales que solían vivir en su hábitat y llevan sus patógenos por su propia ecología y evolución como virus, bacterias, hongos, priones y demás, aumenta significativamente”.

El especialista platica sobre un ejemplo mexicano muy claro: “La zona de los Tuxtlas en Veracruz, es el punto más al norte del mundo en el que se conoce que la selva tropical puede llegar. Este es un privilegio para México, pero esa zona ha sido impactada fuertemente por la deforestación y la fragmentación, eso quiere decir que lo que solían ser extensiones continuas de selva, ahora son parches aislados denominados fragmentos”.

Con lo evidente, que es la deforestación, viene consigo el impacto de la fauna.

el jaguar, el tapir, o águila arpía ya no están, son especies que solían ser parte del sistema pero requieren terrenos amplios para mantener poblaciones viables.

Otra especie son los murciélagos. Al destruirles la selva tienen que migrar o utilizan sitios de ganadería o casas, estos animales son conocidos por ser portadores de una gran cantidad de patógenos, lo mismo sucede con los roedores, que antes estaban contenidos en sus hábitats.

Dirzo también hizo énfasis en el tráfico ilegal de la fauna, “lo que implica una cantidad brutal de movimiento de animales y aunque no está cuantificado por ser una actividad ilegal, pero para ponerlo en perspectiva, hay investigaciones que sugieren que el tráfico ilegal de vida silvestre representa el tercer negocio lucrativo más importante después del tráfico de drogas y de personas”. Ese tráfico lo que implica es que la gente que hace el movimiento de esos animales se pone en contacto con ellos y los lleva a sitios donde no pertenecen. Es el caso del SARS-CoV-2, del que aún no conocemos el origen.

Lecciones pospandemia

El investigador adelantó que dejará sobre la mesa algunos puntos de reflexión, entre ellos:

La comunicación.- Es imposible que esta información se quede en el ámbito de la comunidad científica, es central que esto se transmita en la sociedad de manera que las personas perciban de qué magnitud es el problema y lo que está en juego.

Las áreas naturales protegidas.-

aproximadamente el 13% de la superficie terrestre está bajo algún sistema de protección formal. Aunque es una porción muy baja, tenemos que cuidarlo como oro y lo es, por las consecuencias que tiene el no cuidarlo.

Valorar a las comunidades.- En el caso de México, gran parte de las áreas protegidas están en terrenos que pertenecen a las comunidades indígenas, valorar su contribución por el simple hecho de mantener esos terrenos ya nos debería hacer reflexionar mucho sobre las compensaciones que deberían existir para que no se vean en el desafío de hacer más defaunación y deforestación, son una salvaguarda.

Desigualdad.- Específicamente en la distribución de recursos, por ejemplo, en la producción de alimentos, si esta se compartiera de manera equitativa, no habría ni una sola persona con hambre. Se desperdicia una cantidad de recursos y productos en cantidades brutales.

El papel de la mujer.- Para estabilizar al planeta, las mujeres tienen un papel fundamental, todos los temas anteriores funcionarían con mujeres empoderadas y respetadas, ellas son clave en el asunto poblacional.

Por último, el doctor Dirzo se congratuló de que El Aleph regrese en su formato híbrido, asegura que los científicos tienen una gran responsabilidad de cultivar este tipo de actividades. Dijo que aunque hay muchos que son buenos comunicadores, otros no, pero todos deben generar una socialización y comprensión de temas de trascendencia. “Tener oportunidades como Aleph, se vuelve un asunto central, por ello me doy de beneplácito de que pueda ocurrir otra vez y que todos le demos duro para que la sociedad esté mucho más informada”.

Para saber más:

La conferencia magistral "Retos de la pospandemia: Pérdida de fauna y biodiversidad", será el próximo 21 de mayo de 2022, de 10:30 a 11:30 de la mañana.

El registro gratuito para la charla es a través del siguiente formato: https://forms. gle/nHEMXfkRAQP8KjB58

Para más detalles sobre el Festival se puede consultar la siguiente liga:

https://cultura. unam.mx/evento/29329

