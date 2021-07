“La cultura en vivo, que se experimenta de forma compartida, es irremplazable. Naturalmente somos animales sociales. Es intrínseca del ser humano esa necesidad de reunirse a contar historias y obviamente puede hacerse de una forma limitada por la pantalla, pero no remplaza el contacto humano”, reflexiona Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival en enlace telefónico desde Londres.

“La cultura es eso, es el tiempo invertido, no hay ningún atajo”, añade. “Es el tiempo de experiencia, no solamente en el que pasamos escuchando música o a un autor y viendo teatro, sino es esa comunión con el público, esos encuentros antes y después de una presentación. Por eso estamos encantados de volver a Querétaro con un 20% de la programación de forma física”.

El Hay Festival Querétaro se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre, con más de 90 eventos y más de 170 participantes procedentes de 19 países. Y aunque es solamente una quinta parte del total de la programación, la oferta presencial no envidiará la seducción del despliegue digital. Para muestra cabe mencionar un puñado de participantes que estarán en los teatros queretanos:

El escritor francés Hervé Le Tellier, ganador del Premio Goncourt 2020, y su colega colombiana Pilar Quintana, ganadora del Alfaguara de Novela 2021; tres de los mejores narradores menores de 35 años en español seleccionados por la revista Granta este año: Andrea Chapela, Aura García-Junco y Alejandro Morellón; la influyente lingüista y activista mixe Yásnaya Aguilar, el escritor y director de cine francés Philipe Claudel; ni qué decir de Rosa Beltrán, Juan Villoro y Diego Luna.

Reagrupar, renegociar y proponer

Hemos transitado más de un año y medio de una pandemia de infortunios, situaciones azarosas y restricciones varias para, sobre todo, el goce colectivo y tangible de la cultura.

Le preguntamos a la directora internacional del Hay: ¿cómo ha sido ese año y medio para el equipo de un encuentro que celebra y antepone el contacto físico?

“Fue un año y medio muy complejo. Todo comenzó en marzo (de 2020), cuando estábamos a punto de lanzar la programación del Hay Festival en Gales (que generalmente se lleva a cabo en mayo). Allí fue el momento en el que empezaron a cerrarse los países. Decidimos posponer el lanzamiento, pero rápido nos dimos cuenta de que todo iba para mucho más largo. El festival de Gales es grande, son 12 días y cerca de 500 eventos. Pero tuvimos que transformar eso en una experiencia digital. De hecho, fue el primer festival digital. Y fue un aprendizaje para un equipo acostumbrado a lo físico. Había que convencer a los patrocinadores y a los socios para que se sumaran a la experiencia. Muchos lo veían difícil, porque estaban desacostumbrados a lo que había. Tuvimos que renegociar los convenios, trasladar los apoyos. Nos tocó reinventar nuestra forma de trabajo a marchas forzadas”.

No mucho tiempo después de la irrupción de la pandemia, en junio del 2020 el Hay Festival y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara fueron anunciados ganadores ex aequo del Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades por representar “los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo”.

En octubre, en Oviedo, Cristina Fuentes La Roche se encargó de recoger la distinción de manos de la princesa Leonor de Borbón. Con este laurel, la calidad del Hay estaba legitimada y comprometida al mismo tiempo. La emergencia sanitaria era un desafío que poco concedía a la anticipación, pero el premio obligaba a demostrar el talante, a proponer alternativas.

“Creo que el primer gran festival puramente digital del mundo hispano fue en México (en septiembre). Llegamos a 300,000 personas de toda Iberoamérica (...) más tarde, en enero, en Cartagena de Indias y Medellín, Colombia, fue cuando todo se disparó, llegamos a un millón de personas”, apunta Fuentes La Roche sobre las bondades del formato virtual.

“Ha sido una experiencia difícil, compleja, pero también ha sido un reto fascinante. Hemos aprendido mucho. Esto nos servirá, no para sustituir sino para complementar el futuro. Nuestro caso es muy particular porque tenemos equipos pequeños, sin grandes edificios ni costos enormes. Pero no ha sido el caso con todo el sector cultural y es fundamental que se le apoye, que sigamos teniendo esa gran riqueza del mundo literario, que existan editoriales grandes, pequeñitas y medianas, focalizadas, generalistas, y que nos sobrevivan solo las grandes sino que todas puedan sobrevivir”.

Y aunque ha transcurrido un año y medio de ensayo y error, precisa la directora internacional del encuentro, no todo está probado. La edición en Querétaro será de nuevo una oportunidad para intentar otra forma de hacer un encuentro híbrido. “Vamos a probar cosas nuevas. Quizás una de las sedes tenga la posibilidad de presentar a alguno de los invitados en pantalla”, anticipa.

Algo de la programación presencial:

Hervé Le Tellier en conversación con Yael Weiss

Le Tellier es ganador del Premio Goncourt 2020 por su novela La anomalía

2 de septiembre,19:00-20:00 horasTeatro de la Ciudad

Andrea Chapela, Aura García-Junco y Alejandro Morellón en conversación con Valerie Miles

Chapela, García-Junco y Morellón fueron elegidos por la revista Granta este año entre las mejores plumas en español menores de 35 años.

3 de septiembre,14:00-15:00 horas Teatro de la Ciudad

Philippe Claudel en conversación con Gabriel Hörner

3 de septiembre,16:00-17:00 horasTeatro de la Ciudad

Daniel Krauze y Santiago Roncagliolo en conversación con Liliana Blum

4 de septiembre,14:00-15:00 horasTeatro de la Ciudad

Yásnaya Aguilar, Diego Luna y Antonio Ortuño en conversación con Javier Lafuente

“Hablar en México”

4 de septiembre, 19:00 - 20:00 horasTeatro de la Ciudad

Pilar Quintana, Carmen Rioja y Santiago Roncagliolo

“La realidad supera a la ficción: escribiendo durante la pandemia”

4 de septiembre, 19:00 - 20:00 horasTeatro de la República

Galardón, un aliciente en el año incierto

En octubre el Hay Festival ganó el Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades 2020 ex aequo con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La persona encargada de recibir la distinción por este festival trotamundos fue Cristina Fuentes La Roche junto con María Sheila Cremaschi, directora del Hay para España.

Habrá cuatro Premios Nobel en virtual:

J.M.G. Le Clézio

Svetlana Alexiévich

Joseph Stiglitz

Esther Duflo

ricardo.quiroga@eleconomista.mx