El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cambiarán las cosas en el tema de la deducción de impuestos para el fomento del arte.

“La política, por ejemplo, de deducir impuestos para fomento del arte, de la cultura. Presumir con sombrero ajeno. Una empresa que no paga impuesto se le regresan los impuestos para que ponga un museo de arte popular. Pues sí, nada más que ese dinero no entró a la hacienda pública. Ya esa política no va a continuar. Vamos a cambiar las cosas”.

La escritora Sabina Berman escribió: “El Presidente López Obrador acaba de anunciar que se acabarán los estímulos fiscales que hoy hacen posibles las artes. ¿Algo los suplirá o no importa si se acaban las artes?”.

Sin embargo, el especialista cultural, Eduardo Cruz Vázquez, explicó que “ante la imposibilidad de contar con más información detallada, tratamos de interpretar el sentido de las palabras del presidente; y no veo el fin de los estímulos fiscales a las artes”.

Los estímulos fiscales para el arte permiten que particulares y empresas den el 10% de su Impuesto Sobre la Renta (ISR) a proyectos culturales.

“Lo que quiso decir, es que las grandes empresas que deducen impuestos para justificar su inversión en proyectos culturales ya se iba acabar; pero no tiene nada que ver con el Fidecine, Efiartes o los incentivos fiscales que ya tiene el sector cultura”, agregó Cruz Vázquez.

Por su parte, El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) envió el siguiente mensaje: “Hacemos extensivo a toda la comunidad fílmica, tanto creadores como públicos, que los apoyos para nuestro cine se mantienen 100% garantizados”.

Además, el Presidente no puede hacer ningún cambio: Todos los estímulos fiscales e instrumentos que tiene los particulares están previstos en la Ley de Ingresos de este año, en la llamada miscelánea fiscal y son inamovibles.

Mientras que Arturo Saucedo, especialista en temas culturales dijo: “El presupuesto es producto del pago de impuestos y existen regulaciones para establecer los estímulos fiscales y las deducciones que por ley tiene derecho todo contribuyente”.

En el ejercicio fiscal 2018, Eficine apoyó a 52 proyectos cinematográficos por 609 millones 969 mil pesos y 27 que tendrán apoyo a la distribución por 35 millones 296 mil pesos.

En Efiartes resultaron beneficiados 82 proyectos con un apoyo en total de 134 millones 470 mil pesos.

Opiniones encontradas

Pero el especialista Cruz Vázquez enfatizó en que “festejo que se toque el tema de la cultura, porque desde hace años es necesaria una reforma fiscal para el país y en ella podrá venir una reforma que beneficie al sector cultural”.

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán le dijo a elbigdata.mx que “eliminar los estímulos fiscales que apoyan al cine, la danza, el teatro o la música sería “lamentable” y significaría “un retroceso” que perjudicará a los artistas, al público y atentaría contra el derecho al acceso a la cultura de los mexicanos”.

Además, por la mañana, el Presidente arremetió contra los diputados y las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que, según, él recibían alrededor de 30 mil millones de pesos.

“Es una especie, con todo respeto, de las bolsas de moches que existían. Por eso no les costaba trabajo aprobar el presupuesto, porque a cada diputado le daban para que distribuyera presupuesto. Eso es indebido, es ilegal”.

Anoche, a las 20:08, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público escribió en su cuenta de Twitter: “El @GobiernoMX está comprometido con la cultura, el arte y el deporte. La SHCP continuará apoyando a EFICINE, EFIARTES Y EFIDEPORTE, estímulos fiscales que han impulsado de manera muy importante a creadores(as) y deportistas.”

Y agregó: Es prioridad del @GobiernoMX apoyar y promover la producción artística y cultural de creadores(as) mexicanos(as) como la película @ROMACuaron, que contó con recursos del EFICINE”.

Cancelan Premio Luz de Plata

Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura canceló el Premio Luz de Plata creado en el 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“Con el fin de optimizar el aprovechamiento y disfrute de los bienes, servicios y recursos para permitir el acceso universal a la cultura, he tenido a bien expedir el siguiente Acuerdo que deja sin efectos el Acuerdo por el que se instituye el Premio Luz de Plata, publicado el 23 de julio del 2018 en el Diario Oficial de la Federación”.

El Premio Luz de Plata se creó como una distinción pública que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Cultura, otorgaría anualmente a los creadores e intérpretes mexicanos que, por su trayectoria y el conjunto de su obra, enriquecieron a la cinematografía y el audiovisual nacionales y el patrimonio cultural de la Nación.

Pero la Secretaría de Cultura (SC) no lo vio así y anunció que el presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial.

El 21 de septiembre del 2018, por primera vez se otorgó el Premio Luz de Plata, los galardonados fueron la productora cinematográfica Bertha Navarro y el actor Ignacio López Tarso.

Los planes del gobierno federal anterior eran que El Premio Luz de Plata se entregaría cada año, preferentemente el 15 de agosto con motivo del Día Nacional del Cine Mexicano.

El Premio Luz de Plata consistía en una pieza escultórica diseñada por un artista mexicano de reconocido prestigio y 600 mil pesos. En su primera y única edición se entregó una escultura creada por el maestro Manuel Felguérez.

Estímulos y Ariel sí van

Alejandra Frausto ratificó todo el apoyo de la Secretaría de Cultura al Premio Ariel y aseguró que están garantizados los diversos fondos de apoyo a la producción cinematográfica como Foprocine, Fidecine y Eficine.

Sin embargo, no se conoce el monto y de dónde saldrán esos recursos para el Ariel, una ceremonia que tiene un presupuesto cercano a los 2 millones de pesos.

Frausto reiteró la importancia de los Ariel para la industria cinematográfica nacional, por lo que la 61 entrega no se cancela.

“La Academia ha retomado fuerza y valoramos enormemente el trabajo que están haciendo no solamente en las premiaciones como son los Arieles sino en todo lo demás. Tuvimos una muy buena conversación para involucrarlos en todos los proyectos comunitarios”.

[email protected]