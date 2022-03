La metrópoli de Shanghái anunció por primera vez desde que inició la pandemia un confinamiento masivo. La preocupación vino luego de que las cifras por Ómicron crecieran alarmantemente. Según datos oficiales, desde enero de 2020, la ciudad tan solo había registrado 400 infecciones y siete fallecimientos por coronavirus. Ahora desde el 1 de marzo, la ciudad sumó 11, 500 contagios, tan solo el domingo se detectaron 3, 450 casos asintomáticos, y el miércoles registró cerca de 6,000 casos ligados a la variante.

¿Cómo debe tomar México esta emergencia?

El Economista platicó con la doctora Roxana Trejo González, gerente corporativa de Epidemiología del Centro Médico ABC, ella explica que para México el panorama es distinto, pues se observa una baja de casos y un aumento en la disponibilidad de camas de manera general. “La tendencia a la disminución es clara desde hace dos semanas, tanto de casos confirmados como en el tema de mortalidad”.

Hasta el 30 de marzo se contabilizan en México 5’657,077 casos acumulados confirmados de coronavirus, según las autoridades sanitarias en las últimas 24 horas alcanzó 2,766 nuevos contagios de Covid-19. Al momento se tienen identificados 8,239 contagios activos de la enfermedad, esto comparado con mediados de enero, cuando se llegó a superar los 300,000 casos, es una tendencia favorable. Aun así la especialista recordó que no hemos salido de la pandemia y que el virus sigue evolucionando.

Dijo que el aumento de casos que se observa en China puede ser por diversos temas, entre ellos, que haya un porcentaje importante de no vacunados, o si la protección de la enfermedad original ya ha disminuido, por lo que se pueden volver a enfermar con las variantes que estén circulando. “Estos son temas que hay que seguir y estar alertas pues los virus cambian constantemente a través de las mutaciones y suelen dar lugar a nuevas variantes, algunas desaparecen y otras persisten, eso es normal”.

Agrega que lo que debemos de entender es que así como inició China con la mutación que llegó a los humanos, se tiene que aprender de la historia, “nuevamente el foco está en el país asiático”, por ello, aunque ya haya pasado un tiempo y se tenga un esquema de vacunación alto, podemos volver con nuevos brotes, con nuevas variantes que pudieran saltar la inmunidad.

“Volver a ver un confinamiento es impactante pero no debemos entrar en pánico, en lugar de ello la gente debe redoblar las medidas”, Dijo que sentir que ya regresamos a la normalidad es un mensaje falso, todavía no llegamos a un punto de endemia porque necesitamos que el virus se encuentre más estable y hoy no está pasando. “Debemos seguir las medidas y estar alertas a lo que pasa en otros lugares, por el sistema tan global en el que vivimos pudiera llegar rápidamente una variante y volver al caos”.

Variante BA.2 en México

BA.2 es el linaje de ómicron que mantiene bajo alerta a diversos países, entre ellos a China, debido a su aparente rápida propagación y capacidad. En México este linaje se extendió a 12 entidades del país con 84 casos confirmados. De acuerdo con datos GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), se han documentado 11 muertes y en México ha tenido mayor presencia en marzo, con un total de 44 de los 84 casos identificados.

Trejo González explica que esta variante a la que algunos le llaman de manera coloquial “Deltacrón”, debe ser monitoreada para ver su comportamiento. “El instituto Pasteur compartió evidencia sólida de que el virus era recombinante, y que observaba un análisis de confirmación de la estructura del virus, que por supuesto puede tener combinación de varios cambios en su genoma para diferentes países”.

Confirmó que en México lo que sigue circulando fuerte es la variante Ómicron y Delta, que son variantes de preocupación, y recordó que para esto es importante seguir haciendo pruebas, pues se trata de la forma en que se logra el monitoreo.

¿Qué es lo que interesa del monitoreo?, la especialista señaló tres aspectos: Su nivel de contagio -el ejemplo es Ómicron que su capacidad se duplicó en relación con lo que Delta podía hacer y en lugar de contagiar a seis personas, era de 12 o 13-; Si las vacunas que tenemos hoy sirven para proteger de las variantes (hoy sabemos que la inmunización es para no caer en gravedad, pero no para no enfermar) y por último, el nivel de inmunidad por enfermedad, es decir, qué tanto la variante puede saltarse la inmunidad original luego de enfermar. “Lo que vimos con Ómicron es que aunque uno hubiese enfermado, esta variante saltaba la inmunidad natural y por vacuna, con un nivel de contagiosidad alto, pero no tan agresivo, esto puede estar condicionado por la vacuna o porque su replicación es en vía aérea superior a diferencia de Delta que era en pulmón”.

Por último hizo hincapié en que las medidas deben continuar y ser ejecutadas antes de la emergencia, “esta es una estrategia, por ejemplo, estar en semáforo verde significa que estamos en un momento preventivo, que el riesgo es controlado y bajo, pero sigue presente y por ello existen medidas”.

