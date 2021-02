El Congreso Nacional de Trabajadores del Arte y la Cultura será una realidad y lo será de manera autónoma, pero no por ello funcionará al margen o contra las instituciones de gobierno, dado que la intención es que de este congreso se emitan resoluciones vinculantes.

Desde el trabajo autónomo este congreso buscará incidir en las políticas públicas y establecer una agenda legislativa para impulsar reformas fiscales y de derechos para los trabajadores del arte y la cultura.

Así se anunció el pasado lunes durante la reunión informativa de trabajo encabezada por una docena de colectivos culturales, entre ellos, el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam), No Vivimos del Aplauso, la Asamblea por las Culturas, el Colegio de Productores de Teatro, la Asociación de Artesanos, Productores y Promotores Indígenas (AAPPI), así como Ópera Unida, muchos de ellos participantes hasta diciembre pasado de las mesas de negociación con la Secretaría de Cultura federal, mismos que decidieron interrumpirlas a causa de la filtración del chat “Desarticulación Colectivos”.

“Es importante que se articule desde los colectivos, desde los grupos, artistas y participantes del gremio para empezar la discusión al margen de lo que le importa a las instituciones por agenda política”, dijo la productora de teatro Andrea Salmerón Sanginés, una de las voces más notorias de la organización intercolectiva. Sin embargo, agregó, “no significa que no pueda vincularse con otras instituciones federales, estatales o con las cámaras. Se tiene que vincular para convertir nuestra lucha en reformas fiscales, laborales, de derechos”.

Proponen un plan de trabajo

Para ello presentaron un detallado plan de trabajo con temas en los que este gran colectivo pretende discutir e incidir en la vida pública. Este plan está distribuido en cuatro ejes o foros temáticos divididos a su vez en mesas de discusión. Estas mesas, indicó la historiadora y promotora cultural Abril Reza, de No Vivimos del Aplauso, deberán integrarse por comités técnicos con al menos dos especialistas en cada mesa y el mismo número de servidores públicos “con capacidades de decisión necesarias", cuyo ámbito de competencia sea el abordado en la mesa.

Los foros abordarán temas como el creador, artista, trabajador del arte y la cultura como sujeto de derecho y su estatuto, así como la gobernanza en la Cultura; la reactivación económica y las sinergias con el turismo; la seguridad social, el Registro Nacional de Agentes, Espacios y Prácticas Culturales y la búsqueda de una solución definitiva a los impagos, así como los pueblos originarios, artesanos y los espacios culturales independientes.

Andrea Salmerón refirió que para la realización de estas mesas “hemos enviado un pliego petitorio al presidente, con copia a la secretaria de Gobernación, para pedir que la Secretaría de Gobernación pueda ser una mediadora en este trabajo con los otros tipos de instituciones con las que necesitamos vincularnos”. Asimismo, dijo, pretenden invitar a observadores de derechos humanos o de ONG “para garantizar que toda la participación sea imparcial e inclusiva”.

La socióloga Teresa Kano apuntó que con este congreso habrá seguimiento para la vigilancia del desempeño de los funcionarios, “porque se ha perdido de vista que ellos están cumpliendo un trabajo. Tienen la obligación de cumplir y la vigilancia de la ciudadanía tiene que fortalecerse. Tenemos que asegurarnos de que realizan el trabajo que tienen que hacer y de que reconozcan y respeten nuestra participación”.

Por su parte, la promotora de Ópera Unida Carolina Vidal indicó que: “no estamos cerrados a ningún interlocutor, pero lo haremos con quienes quieran trabajar en serio, con acciones y resultados en beneficio de nuestras comunidades, no solamente con quien dice que hay mucho diálogo y tenga planes velados en los que nos quieran excluir o maltratar. No tenemos tiempo para estar perdiendo con ese tipo de instituciones, personas u organismos. Si no es con esta administración, será con la que sigue, si no es con los funcionarios, será con los congresos. Para ellos será un trabajo de cuatro o seis años, para nosotros es nuestra vida, nuestra manera de ganarnos el pan. Tenemos la verdad de nuestro lado”.

Foros temáticos propuestos y sus mesas:

1. Foro Reformas Jurídico – Legales

El creador, artista, trabajador del arte y la cultura como sujeto de derecho

Estatuto del artista, creador, trabajador del arte y la cultura y agente cultural

Gobernanza en la Cultura

2. Foro Reformas Administrativas y Laborales

Reactivación económica y sinergias con turismo y otros

Régimen fiscal y tasa de recaudación fiscal

Seguridad social

Registro nacional de agentes, espacios y prácticas culturales

Solución definitiva a los impagos

3. Foro Educación Artística

Educación

Funciones

4. Foro Políticas Culturales e Inclusión

Pueblos originarios

Artesanos

Espacios culturales independientes y economías creativas

ricardo.quiroga@eleconomista.mx