Rita y Romina son socias y amigas. Ellas han desarrollado un negocio web de venta de juguetes sexuales que ha revolucionado la venta piramidal. En medio de la “nueva normalidad” y del boom comercial de las ventas online, han decidido organizar el Primer Congreso Virtual de Vendedoras de Juguetes Sexuales a nivel nacional. Sin embargo, en medio de esta crisis, su relación personal y laboral está en riesgo, lo único que las puede sacar a flote es replantearse su manera de convivir, vender, pero sobre todo de amar.

¿Cómo será la infidelidad en cuarentena?, cuestionarse temas de sexo cuando todos estamos encerrados, que existe la distancia social, pero el placer y los sentidos están presentes, provocaron una reflexión que comenzó a entretejerse para lograr la puesta en escena virtual Clicktoris, crónica de una nueva normalidad. Las actrices y productoras Ginna Narváez y Paulina Soto se dieron la oportunidad de explorar de manera activa y creativa el actual entorno escénico y lo dirigieron a combatir los prejuicios sociales aún tan persistentes en nuestra sociedad sobre el placer sexual femenino.

Al ser un proyecto concebido desde el actual encierro y la nueva normalidad, se buscaba una experiencia 360°, Ginna (Rita) y Paulina (Romina) platican a El Economista que explorar la virtualidad incluso ha permitido que gente que nunca ha acudido al teatro se dé la oportunidad y se emocione.

Juntar lo teatral con lo digital

Para este equipo la experiencia teatral-digital comenzó desde la parte creativa, planeación y organización, pues la escritura de la obra, dirección y ensayos, prácticamente fueron a distancia. “Es la primera vez que este equipo creativo se junta para trabajar en escena, se trató de juntar proyectos personales y las ganas de trabajar a pesar de la distancia física(...) Queríamos ofrecer algo entretenido en toda la extensión de la palabra, que permitiera el diálogo con el público”, platica Ginna.

La experiencia incluye una interacción previa con el público y durante la obra a través de WhatsApp, esto se integra al uso del streaming vía Zoom, “se trata de toda una situación que está pasando en vivo, que no es cine, tampoco teatro, pero es algo nuevo que esperamos al público le entusiasme”.

Además de ello, al final de cada función acude un invitado especialista en sexualidad, sexo, fetiches, placer o feminismo, para que los espectadores puedan conversar con él sobre la obra y hacer preguntas con relación a la sexualidad y al gozo del placer sin culpa. La experiencia 360° concluirá al cierre de la temporada, pues habrá una rifa de productos sexuales que los patrocinadores han proporcionado, incluida en la compra del boleto.

Los desafíos de la nueva normalidad

En este momento virtual, cualquier falla técnica puede ser una tragedia y ser susceptible a que la historia no se cuente y se caiga, “Pensar en personajes que no se vieran impuestos, buscar una situación orgánica y además cuidar la red, el sonido, el video, es un reto al que el gremio no se había enfrentado”. Sus creadoras lo denominan ‘deporte de alto riesgo’, pues aunque se hayan hecho pruebas, todo puede suceder, desde un gran aguacero, hasta que se vaya la luz, y ahí la tecnología puede jugar en contra, aun con planes de emergencia.

A pesar de no estar interesadas en la discusión de si esto se llama teatro como tal o no, Ginna y Paulina señalan que es una nueva posibilidad para la creación en la que les gustaría seguir explorando, sobre todo para llegar al público joven, pero sin dejar de soñar con la posibilidad de recuperar los espacios físicos teatrales. “Una cosa no va a dejar la otra, se suma”, dicen.

Recalcaron que el arte teatral existe desde que el ser humano se relaciona con otros seres humanos, “yo creo que el teatro va a prevalecer a lo largo de la historia de la humanidad y este experimento para poder conectar con el espectador surge desde la urgencia y la necesidad imperante de contar historias, con los elementos y recursos que se tienen ahora”, concluye Paulina.