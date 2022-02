Para los trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) enero fue un mes de movilizaciones constantes, tuvieron que salir de sus actividades cotidianas de investigación para tratar de explicar a la sociedad por qué una institución como esta no debería desaparecer.

El 17 de diciembre de 2021 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó la desaparición del instituto, junto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); la justificación, “utilizar los recursos públicos en objetivos claros, evitar la duplicidad de funciones y cerrar espacios a la corrupción".

Desde dicha declaración, los miembros de este instituto a través del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA), generaron una agenda de trabajo para protestar, esta comenzó con una asamblea general permanente el 7 de enero, posteriormente se hizo la entrega de oficios a diputados de Morelos el 10 de enero de 2022 y una conferencia de prensa al día siguiente.

El 17 de enero convocaron a otra rueda de prensa relacionada con la extinción del del instituto en el estado de Morelos, en ella dieron a conocer que existen más de cuatro mil proyectos, muchos de ellos interdisciplinarios, y que sustentan que el IMTA técnicamente no duplica funciones con la Conagua, con la Semarnat u otra institución. “La Conagua es una instancia operativa-administrativa del país y el IMTA es el brazo tecnológico del sector hídrico”, expusieron.

Recordaron que el IMTA es una institución modelo de autosustentabilidad, pues desde su descentralización, en 2001, los trabajadores comenzaron a generar “ingresos propios”, que a la fecha representan prácticamente la mitad del presupuesto anual que ejerce.

Por ello hicieron un llamado a las instancias competentes para alcanzar acuerdos de permanencia del IMTA como centro autónomo, independiente de la Conagua. A su petición se sumaron ciudadanos, expertos, investigadores y asociaciones, como el Pacto Morelos por la Soberanía Energética, Alimentaria y la Defensa de los Derechos Laborales de las Trabajadoras y Trabajadores; la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura; la Unión Nacional de Trabajadores; la Nueva Central de Trabajadores; la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados “Elpidio Domínguez”; instituciones educativas y de investigación públicas y privadas; asociaciones gremiales del sector ciencia, tecnología e innovación, entre otros.

Para el 26 de enero, en el Congreso del Estado de Morelos se dio otra conferencia, misma que fue respaldada y convocada por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo, quien aseguró que “se enfrenta un riesgo de que desaparezca el IMTA como institución autónoma, con consecuencias muy negativas para los trabajadores y sus familias”, agregó que este sindicato, a diferencia de otros, son en su mayoría científicos, maestros, doctores, ingenieros con un ámbito de trabajo local y nacional y por su puesto en investigaciones trascendentes y valiosas en el tema del agua.

Al día siguiente los trabajadores del IMTA realizaron un mitin y se pronunciaron en contra de la “integración” del instituto a la Conagua en el zócalo de la Ciudad de México. Desde las cinco de la mañana estuvieron presentes para solicitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador los escuchara, invitarlo a que recorriera el IMTA y conociera la institución, sin embargo, solamente un representante de Atención Ciudadana de la Presidencia de nombre Fernando Luna, fue quien recibió el manifiesto y las peticiones.

“El SITIMTA manifiesta al Lic. Andrés Manuel López Obrador que estamos trabajando para lograr la 4T de México. Le exhortamos a que permita a los trabajadores del IMTA ejercer nuestro derecho a audiencia, para exponer directamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; a las Comisiones del Poder Legislativo (Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento; Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales; Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otras) y, en especial a usted, Sr. Presidente, los logros alcanzados en la trayectoria del IMTA en beneficio de la Sociedad, especialmente de la población más vulnerable”, expresó el Sindicato en un pronunciamiento público.

También realizaron un bloqueo en las inmediaciones del zócalo y fueron respaldados nuevamente por representantes del INCA Rural, Sutnotimex, del SUTIN, STRM, Conajupe, entre otros, lo que permitió que la Secretaría del Trabajo asegurara que recibiría a una comisión.

Ya en la secretaría fue recibida una comisión de cinco investigadores a través de Raúl Vergara, director de Estrategia Institucional, y Fernando Serrano Monroy, funcionario conciliador, sin embargo la respuesta fue que mientras no haya una acción violatoria a los derechos laborales no pueden actuar, es decir, aún no se podría llevar a cabo alguna acción legal.

Más tarde acudieron a la Semarnat y realizaron un mitin; también un grupo de cuatro trabajadores sostuvo un encuentro para exponer su problemática, sin embargo no se definieron rutas de acción por parte de las autoridades.

Para estas fechas, los trabajadores del IMTA esperaban respuestas a sus solicitudes y que el gobierno ya hubiera desistido, con toda la información proporcionada, de desaparecer a la institución; sin embargo,

cierran el mes nuevamente con una manifestación en el centro de Cuernavaca Morelos, donde se unieron a la llamada Jornada Nacional de Lucha Unitaria, donde diversos sindicatos se han manifestado.

“No queremos más incidencias en las actividades sustantivas de nuestras instituciones, somos sindicatos y organizaciones que no somos aliados de corruptos, somos trabajadores que tratamos de hacer nuestra labor con las herramientas que se nos dan en nuestras instituciones y que lo hacemos de la mejor manera”, expresa el sindicato.

