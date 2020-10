El festival Corona Capital se suma a los conciertos y eventos musicales alrededor del mundo que han tenido que ser cancelados para evitar la propagación de la enfermedad provocada por la nueva cepa de coronavirus.

Los organizadores del encuentro musical confirmaron en sus redes sociales que la edición de este año del Corona Capital será pospuesto para el 2021 y destacaron la importancia de garantizar la seguriad y salud de sus seguidores.

"Después de celebrar juntos diez años de música, con tristeza anunciamos que la edición de este 2020 tendrá que ser pospuesta para el 2021. Lo más importante para nosotros siempre será tu salud y seguridad. Nuestra meta es ofrecerles la experiencia que se merecen cuidando de ustedes, siendo un festival que cada año se supere a sí mismo", publicaron en un breve comunicado.

El festival Corona Capital queda pospuesto para el 2021 Encuentra más información en el siguiente comunicado y quédate pendiente de nuestras redes sociales. pic.twitter.com/2KuDWvL9o3 — Corona Capital (@CoronaCapital) October 12, 2020

Para la edición de este 2020, que se tenía planeado para el 16 y 17 de noviembre, aún no se había dado a conocer el cartel de las agrupaciones que participarían.

En 2019, el festival musical celebró 10 años de vida con la participación de agrupaciones como The Strokes, Interpol, Two Door Cinema Club, Miami Horror, Franz Ferdinand, The B52’s y Cat Power, entre otros.

kg