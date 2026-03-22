Más de 100,000 personas asistieron a concierto de BTS en la capital surcoreana

Más de 100,000 personas llegaron a ver a las superestrellas del k-pop BTS en su primer concierto en casi cuatro años, anunció el domingo su sello disquero, una cifra inferior a la que esperaba para este evento en el centro de Seúl.

El grupo de siete integrantes se presentó por primera vez desde que se tomaron una pausa en 2022 para cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, algunos de ellos estacionados cerca de la fortificada frontera con Corea del Norte.

El concierto de regreso se celebró el sábado frente al histórico palacio real Gyeongbokgung -un lugar apropiado para los "Reyes del K-pop"-, donde miles de seguidores, tanto surcoreanos como extranjeros, corearon los temas del grupo.

"Un estimado de 104,000 aficionados asistieron al concierto de la Plaza de Gwanghwamun, según la venta de boletos y datos de los tres principales operadores de telefonía celular", dijo la empresa HYBE en un comunicado enviado a la AFP.

La cifra es inferior a la proyección inicial de 260,000, mientras que la policía hizo un cálculo aún menor, de unas 42,000 personas, según la agencia de noticias Yonhap.

El concierto fue transmitido en vivo por Netflix a unos 190 países.

Los aficionados ondearon un mar de "glowsticks" mientras cantaban las canciones y grababan a sus ídolos con sus teléfonos.

El último disco del grupo, "ARIRANG", lanzado el viernes, ha sido señalado como un reflejo de la identidad coreana madura de la banda, y vendió casi cuatro millones de copias el primer día, reportó HYBE.

Después del concierto del sábado, el grupo emprenderá una gira mundial a partir del 9 de abril en Goyang, Corea del Sur.

La gira incluirá 82 conciertos en 34 ciudades en Asia, América Latina, Norteamérica y Europa.