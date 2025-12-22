Buscar
Tensiones políticas, violencia y desastres naturales marcaron el 2025 en América Latina

Redacción El Economista

América Latina atravesó un 2025 marcado por tensiones políticas y episodios de violencia que resonaron en toda la región. La operación de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico, con bombardeos contra “narcolanchas”, amplió el clima de inestabilidad en países como Venezuela. El año también estuvo marcado por cambios de gobierno, crisis internas y pérdidas que movilizaron al continente.

