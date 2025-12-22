Condenan a pandilleros en El Salvador a penas de hasta mil años de cárcel

La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó el domingo la Fiscalía.



