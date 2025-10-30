Senado aprueba en fast track la Ley de Ingresos 2026: ¿Qué implica para tu bolsillo?

El Senado aprobó en tiempo récord todo el paquete fiscal para 2026, incluyendo la Ley de Ingresos, el IEPS y el Código Fiscal. Con 10.1 billones de pesos proyectados y un déficit del 4.1% del PIB, la discusión sobre el gasto público pasa ahora a la Cámara de Diputados.

Ana María Rosas analiza las implicaciones de esta aprobación exprés y lo que viene en la negociación del Presupuesto de Egresos.