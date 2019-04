El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Luis Barrios Sánchez, solicitó al gobierno federal un capital semilla de inversión de 125 millones de dólares anuales para la promoción de los destinos turísticos del país, ya que la aportación privada en la materia no es suficiente.

“No nos descobije, necesitamos los recursos necesarios para anclar y multiplicar con creces el presupuesto para la comunicación y publicidad del turismo mexicano”, dijo durante la inauguración de Tianguis Turístico en este puerto ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente empresarial recordó al jefe del Ejecutivo que “el que no anuncia, no enseña, no vende”.