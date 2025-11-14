Samsung sube hasta 60% los precios de sus chips de memoria en carrera por centros de datos de IA

Samsung Electronics ha subido este mes los precios de algunos chips de memoria, que ahora escasean debido a la carrera mundial por construir centros de datos de inteligencia artificial, hasta un 60% respecto a septiembre, según han declarado dos personas al corriente de las subidas.

La medida se produce después de que el mayor fabricante de chips de memoria del mundo decidiera retrasar el anuncio formal de los precios de los contratos de suministro de octubre, dijeron, y añadieron que los detalles de los precios suelen anunciarse cada mes.

El aumento de los precios de estos chips de memoria, que se utilizan principalmente en servidores, puede agravar las tensiones de las grandes empresas que construyen infraestructuras de datos. También pueden propiciar el aumento los costes de otros productos como teléfonos inteligentes y ordenadores en los que también se utilizan.

Muchos de los mayores fabricantes de servidores y constructores de centros de datos están "aceptando ahora que no van a obtener ni de lejos suficientes productos. Los sobreprecios que se están pagando son extremos", dijo a Reuters Tobey Gonnerman, presidente del distribuidor de semiconductores Fusion Worldwide.

Los precios de contrato de la empresa surcoreana para módulos de memoria DDR5 de 32 gigabytes (GB) subieron a 239 dólares en noviembre, frente a los 149 dólares de septiembre.

Los chips de memoria DDR se utilizan en servidores, ordenadores y otros dispositivos, y contribuyen al rendimiento informático almacenando temporalmente los datos y gestionando su rápida transferencia y recuperación.

Samsung también ha subido los precios de los chips DDR5 de 16 GB y 128 GB aproximadamente un 50%, hasta 135 y 1,194 dólares respectivamente. Los precios de los DDR5 de 64 GB y 96 GB han subido más de un 30%, según Gonnerman.

La subida de precios fue confirmada por otra fuente que fue informada por Samsung. La fuente no quiso ser identificada porque la información no es pública.

Samsung no quiso hacer comentarios.

La escasez de chips ha sido tan grave que ha provocado el pánico entre algunos clientes, según ejecutivos y analistas del sector. El principal fabricante chino de chips SMIC dijo el viernes que la escasez de chips de memoria ha provocado que los clientes retengan los pedidos de otros tipos de chips que también se utilizan en sus productos. Xiaomi, fabricante chino de teléfonos inteligentes, productos electrónicos y automóviles, también advirtió el mes pasado de que el aumento de los precios había encarecido la fabricación de teléfonos.

La escasez es, sin embargo, una bendición para Samsung, que ha ido a la zaga de sus competidores en la oferta de chips avanzados de inteligencia artificial y que, hasta hace poco, no había visto aumentar tanto sus beneficios.

Según Jeff Kim, jefe de investigación de KB Securities, su lenta evolución hacia los chips de inteligencia artificial también ha permitido a Samsung tener más poder de fijación de precios que sus competidores de menor tamaño en el sector de la memoria, como SK Hynix o Micron.

Ellie Wang, analista de TrendForce, afirma que es probable que Samsung aumente los precios de sus contratos trimestrales entre un 40% y un 50% en el periodo octubre-diciembre, por encima de la media del 30% prevista para el sector en general.

"Tienen mucha confianza en que el precio va a subir. Y la razón principal es que ahora la demanda es realmente fuerte, y todo el mundo está trabajando en acuerdos a largo plazo con los proveedores", dijo, y agregó que esos acuerdos son para 2026 o 2026 y 2027 juntos.