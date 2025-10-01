Samsung y SK Hynix suministrarán chips de memoria al proyecto Stargate de OpenAI

Samsung Electronics y SK Hynix firmaron cartas de intenciones para suministrar chips de memoria a los centros de datos de OpenAI, anunciaron las compañías este miércoles, en un momento en que los fabricantes de chips surcoreanos unen fuerzas con el desarrollador de ChatGPT para satisfacer la creciente demanda de su proyecto Stargate.

Los anuncios se hicieron el miércoles después de que el CEO de OpenAI, Sam Altman, se reunió con el presidente surcoreano Lee Jae Myung y los presidentes de Samsung Electronics y SK Hynix en la oficina presidencial en el centro de Seúl.

El presidente Donald Trump, anunció en enero el proyecto Stargate, dotado con 500,000 millones de dólares, y encargó a OpenAI y a socios como SoftBank y Oracle que garantizaran que Estados Unidos siga siendo líder en inteligencia artificial.

Ampliar la disponibilidad de chips era una de las ideas clave del proyecto, y Nvidia dijo la semana pasada que invertiría hasta 100,000 millones de dólares en OpenAI y le suministraría chips para centros de datos.

La oficina presidencial de Corea del Sur dijo que se esperaba que la demanda de chips de OpenAI para Stargate alcanzara las 900,000 obleas al mes, y que OpenAI esperaba abastecerse en gran parte de Samsung y SK Hynix.

Añadió que aún no se había decidido el calendario de suministro.

La oficina dijo que la asociación proporcionaba a los fabricantes de chips surcoreanos un punto de apoyo temprano en el mayor proyecto de infraestructura de IA del mundo, proporcionando una oportunidad de crecimiento para la industria nacional de chips.

Samsung y SK Hynix poseen conjuntamente el 70% del mercado mundial de chips de memoria dinámica de acceso aleatorio y casi el 80% del mercado de HBM.

La HBM -un tipo de DRAM estándar producido por primera vez en 2013- consiste en apilar chips verticalmente para ahorrar espacio y reducir el consumo de energía, lo que ayuda a procesar los grandes volúmenes de datos generados por las complejas aplicaciones de IA.

OpenAI abrió este año su primera oficina en Seúl ante el aumento de la demanda surcoreana de su servicio ChatGPT. El país tiene el mayor número de suscriptores de pago de ChatGPT después de Estados Unidos, según OpenAI.