Proyectan que en junio estará lista la subestación que abastecerá a centros de datos en Querétaro

Querétaro, Qro. La construcción de la Subestación de Maniobras de Energía El Blanco —que desarrolla la empresa CloudHQ, para abastecer de energía a centros de datos— registra un avance de 92% y se proyecta que inicie operaciones en junio próximo, confirmó el gobierno estatal.

A través de una nota informativa el gobierno local explicó que la subestación está en Colón; se trata de la planta que abastecerá de energía a corporaciones de centros de datos, como Microsoft y AWS.

Este lunes 30 de marzo el gobernador, Mauricio Kuri González, recorrió las instalaciones del proyecto, el cual se desarrolla sobre una superficie de 52 hectáreas.

Durante el trayecto se informó que el complejo integrará seis instalaciones dedicadas al soporte de tecnologías en la nube e inteligencia artificial (IA) a hiperescala, con ello se prevé reforzar y ampliar la posición del país en la economía digital.

CloudHQ, firma estadounidense, es uno de los principales desarrolladores de centros de datos a nivel mundial, puntualizó el gobierno estatal.

El 25 de septiembre del año anterior, directivos de la compañía y autoridades federales anunciaron el avance del proyecto durante la conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En esa fecha representantes de la firma anunciaron que lograron asegurar la energía inicial para alimentar los primeros 200 megawatts (MW), de los 900 MW de carga eléctrica que requerirá el campus.

En el proyecto general la empresa invertirá 4,800 millones de dólares, se instalará un campus de seis centros de datos.

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