La mexicana KIO quiere mandar los datos del gobierno al espacio

La compañía mexicana de centros de datos KIO anunció una alianza con la estadounidense Lonestar, con el fin de proveer el servicio de almacenamiento de datos en satélites en el espacio.

En una etapa inicial, el servicio será ofrecido exclusivamente a entidades de gobierno. El objetivo es ofrecer una instalación de almacenamiento de datos de alta seguridad en una órbita cercana a la Luna.

“Cada dato que se transmita desde los centros de datos de KIO al espacio, hasta los satélites de Lonestar es una muestra de que la región puede estar al frente en materia de innovación”, dijo Miguel Ramos, director de Operaciones de KIO.

La nueva oferta de almacenamiento de KIO se realiza a través de una alianza con la estadounidense Lonestar. KIO proveerá la infraestructura de interconexión en tierra, mientras que Lonestar se encargará del almacenamiento en satélites dispuestos en una órbita a 320,000 kilómetros de la Tierra.

