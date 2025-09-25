Juez de EU aprueba acuerdo para resolver demanda de Anthropic sobre derechos autor

Un juez estadounidense aprobó el jueves el acuerdo por 1,500 millones de dólares con el que la empresa Anthropic resolverá una demanda colectiva por haber entrenado a su modelo de inteligencia artificial (IA) con libros sin permiso de sus autores.

"Estamos satisfechos de que el tribunal haya otorgado la aprobación preliminar del acuerdo", dijo Aparna Sridhar, consejera general adjunta de Anthropic ante una consulta de la AFP.

"La decisión nos permitirá centrarnos en desarrollar sistemas de inteligencia artificial seguros", agregó.

El acuerdo surgió tras la demanda colectiva de los autores Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson, quienes acusaron a Anthropic de copiar ilegalmente sus libros para entrenar a Claude, la IA de la compañía que compite con ChatGPT.

En junio, Anthropic obtuvo una victoria parcial cuando el fallo de un juez federal dictaminó que el entrenamiento de los modelos de IA con libros -comprados o pirateados- transformó las obras de tal manera que constituyó un "uso legítimo" según la ley estadounidense.

"El uso de los libros en cuestión para entrenar a Claude y sus precursores fue sumamente transformador y constituyó un uso legítimo", escribió el juez William Alsup en su dictamen, al comparar el entrenamieno de la IA con el modo en que los humanos aprenden al leer libros.

Sin embargo, el juez dictaminó que la práctica de Anthropic de descargar millones de libros pirateados para crear una biblioteca digital sí violaba la ley.

"El fallo histórico de junio del tribunal que establece que el entrenamiento de IA constituye un uso transformador justo permanece intacto", dijo Sridhar de Anthropic.

El acuerdo incluye aproximadamente 500,000 libros, que equivalen a unos 3,000 dólares por cada obra, cuatro veces la indemnización mínima legal por daños y perjuicios bajo la ley estadounidense.