Intel anuncia que se suma al proyecto de fabricación de chips de las empresas de Musk

El fabricante estadounidense de microprocesadores Intel informó de que se unirá al proyecto Terafab, con el que el magnate Elon Musk busca producir chips de IA en una iniciativa conjunta de sus empresas SpaceX, Tesla y xAI.

La capacidad de diseño, fabricación y empaquetado de chips de alto rendimiento a gran escala desarrollada por Intel aspira a acelerar el objetivo de Terafab de producir 1 teravatio (TW) al año de capacidad de procesamiento para impulsar los futuros avances en IA y robótica.

Intel mostró su satisfacción por adherirse al proyecto para ayudar a refactorizar la tecnología de fabricación de silicio y también ha indicado que fue "divertido" acoger a Elon Musk en sus instalaciones este fin de semana.

"¡Intel se une a Terafab! SpaceX, xAI y Tesla están lanzando el esfuerzo de construcción de chips más épico de la historia, combinando lógica, memoria y empaquetado avanzado bajo un mismo techo", celebró la cuenta oficial de SpaceX en redes sociales.

El magnate anunció a finales de marzo que SpaceX y Tesla pondrán en marcha un complejo de fabricación de chips en la ciudad de Austin, en el estado de Texas, gestionado conjuntamente por ambas empresas en las que Musk ostenta el cargo de consejero delegado.

Las acciones de Intel han repuntado con fuerza durante este martes, marcando hasta un incremento del 4% en la bolsa estadounidense después de que el anuncio se hiciera público.