Google lanza su plataforma de información financiera con IA en México

Google desplegará en México una nueva versión de Google Finance impulsada por inteligencia artificial, dentro de una expansión que alcanzará a más de 100 países en las próximas semanas.

La compañía incluyó al mercado mexicano junto con Australia, Brasil, Canadá, Indonesia y Japón, y aseguró que la experiencia llegará con soporte completo en idiomas locales para seguir la información bursátil en la lengua de cada usuario.

La apuesta de la empresa consiste en rehacer su plataforma financiera alrededor de funciones de consulta y análisis asistidas por IA. Google indicó que los usuarios podrán formular preguntas sobre el mercado o sobre acciones individuales y recibir una respuesta integral generada por inteligencia artificial, acompañada de enlaces para ampliar la información. La empresa aseguró además que este rediseño ya estaba disponible en Estados Unidos e India antes de iniciar su salida internacional.

El lanzamiento también incorpora nuevas herramientas de visualización. Google informó que la plataforma permitirá ir más allá del seguimiento básico del desempeño mediante gráficos con indicadores técnicos como envolventes de medias móviles y velas japonesas. A eso se suma un flujo renovado de noticias y una ampliación de datos sobre materias primas y criptomonedas, con la intención de ofrecer señales en tiempo real conforme se mueven los mercados.

Otro de los ejes del producto está en los reportes corporativos. Google dijo que los usuarios podrán seguir llamadas de resultados con audio en vivo, transcripciones sincronizadas e insights generados por IA.

Con ese paquete, la compañía busca convertir a Google Finance en una puerta de entrada más amplia a información financiera, investigación guiada y monitoreo de mercado para usuarios fuera de sus dos primeros mercados de prueba. La empresa añadió que la disponibilidad puntual de funciones podrá consultarse en su centro de ayuda.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx