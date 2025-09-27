Daft Punk llega a Fortnite: cómo entrar y qué incluye la experiencia inmersiva

Fortnite abrió sus puertas a un nuevo universo sonoro: la Experiencia Daft Punk, un tributo interactivo que celebra el legado del icónico dúo francés.

Desde este fin de semana, los jugadores pueden sumergirse en una aventura galáctica que recorre la historia musical del grupo con 31 canciones de toda su discografía, convirtiéndose en la experiencia musical más grande en la historia del juego.

Fiesta retrofuturista en el mundo virtual

El viaje comienza en Battle Royale, donde un monolito funciona como portal hacia esta experiencia. También es posible entrar en cualquier momento seleccionando la ficha “Experiencia Daft Punk” en el menú Descubrir. Al cruzar el portal, los jugadores son recibidos por una pista de baile que arranca con un tema de Alive 2007, uno de los álbumes más icónicos del dúo.

Dentro del recorrido hay múltiples salas para interactuar: en Dream Chamber Studios se pueden remezclar y hacer mashups de sus canciones; en Robot Rock Arena los jugadores enfrentan hordas de robots usando un láser de ondas sonoras; en Around the World es posible crear un videoclip con LEGO, y en el Daft Club la fiesta continúa hasta el amanecer. Además, el diseño del espacio incluye piezas de Hervet Manufacturier, colaborador habitual de la banda.

Skins, accesorios y música exclusiva en la tienda

La colaboración incluye un paquete de Daft Punk en la Tienda Fortnite, con cascos, atuendos y accesorios de los modelos GM08 y TB3, disponibles tanto en estilo Fortnite como en su versión LEGO. También se pueden obtener instrumentos virtuales y una pista de jam de “Get Lucky”, con la voz de Pharrell Williams y la guitarra de Nile Rodgers, para llevar la experiencia musical al siguiente nivel.