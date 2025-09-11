¿Cuántos ingresos adicionales obtendrá el Gobierno por incremento de impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos?

El incremento a los impuestos que se cobran a bebidas saborizadas, cigarros, apuestas y videojuegos, conocidos como impuestos saludables, y el incremento a los aranceles a países como China resultarían en ingresos adicionales para el gobierno por 136,994 millones de pesos o 0.39% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2026.

Así lo dijeron especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) durante su conferencia “Implicaciones del Paquete Económico 2026”.

José Luis Clavellina, director de investigación del CIEP, destacó que este año sí habrá una Miscelánea Fiscal con cambios importantes a algunas leyes de impuestos que aunque por monto de ingresos adicionales no representa tanto, “lo positivo es que se abre ya la discusión” respecto a aumentar o cambiar ciertos impuestos.

“Nos llama la atención que, de acuerdo con lo que propone el gobierno, los ingresos hacia futuro se ven más o menos estables, no se ve que haya un avance en los ingresos que va a tener el gobierno hasta 2031”, declaró.

Según las proyecciones de la misma SHCP recopiladas por el CIEP, los ingresos presupuestarios se prevé que se mantengan relativamente estables en alrededor del 22.5% del PIB en los próximos seis años.

“¿Por qué nos llama la atención? Porque incluso con la Miscelánea que se propone no se ve un aumento importante en los ingresos totales ni en los ingresos tributarios hacia adelante. Son bastantes planos los ingresos que vemos hacia futuro”, aseveró.

Detalló que sólo por los impuestos saludables se podría obtener una recaudación adicional de 39,400 millones de pesos respecto a 2025.

Mientras que por el incremento a los aranceles o el Impuesto General a las Importaciones (IGI) a países con los que México no tiene tratados comerciales se espera una recaudación adicional de 97,593.7 millones de pesos.

“Algo que puede ocurrir es que si este impuesto va aparejado con medidas de fiscalización en las aduanas, se puede eficientar el cobro de otros impuestos en las aduanas como es el IVA, el IEPS, el ISAN, además del propio IGI”, dijo.

Clavellina agregó que si bien la recaudación adicional puede sonar a mucho dinero, en realidad “como proporción del PIB es poco, 0.3% o 0.4% del PIB, que no es despreciable pero que obviamente no alcanzan a cubrir todas las necesidades que tiene el gobierno en materia de gasto”.

Por su parte, Judith Méndez, directora adjunta de investigaciones del CIEP, hizo hincapié en que aun considerando los ingresos adicionales por los impuestos saludables, el gasto en salud únicamente incrementará en una décima del PIB en 2026.

“Aún con esta miscelánea, el cambio que hay en el aumento para el gasto en salud es de una décima del PIB, entonces es necesario todavía hablar y buscar otras fuentes de financiamiento para salud”, profundizó.

El gobierno federal estima en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 que el próximo año obtendrá ingresos presupuestarios por 8.7 billones de pesos, un incremento de 4.6% en términos reales respecto a lo aprobado en la LIF 2025.

“Están subestimando gasto en pensiones”

Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP, dijo que creen que el gasto en pensiones está subestimado, sobre todo el de las pensiones contributivas.

“Nos dicen que va a crecer 0.5% las pensiones contributivas cuando en promedio han crecido 5% anualmente de 2018 a 2025, entonces eso lo que permite es que el gasto en pensiones total todavía se ubique en el 6% del PIB”, dijo Macías.

No obstante, aseguró, si el gasto en pensiones contributivas creciera 5% en 2025, lo más probable es que el gasto total en pensiones alcance el 6.3% del PIB.

Resaltó que la Secretaria de Hacienda no explicó por qué caería el gasto en pensiones en IMSS e ISSSTE cuando tenemos un envejecimiento acelerado, un incremento en la generación de transición y además estás pensiones se actualizan con la inflación.