Avizoran buenos resultados de NVIDIA para el trimestre

NVIDIA, la empresa estelar de la inteligencia artificial (IA), reporta el miércoles al cierre de mercado y los expertos prevén que sus resultados financieros al segundo trimestre de 2025 (II Trim. fiscal el 2026) registren un incremento en ingresos y utilidades.

La tecnológica ha consolidado su liderazgo en chips de IA al superar los 4 billones de dólares en capitalización, incluso sorteando restricciones de exportación con un acuerdo que le reabrió la puerta a China.

La atención de los inversionistas estará puesta sobre NVIDIA, ya que sus resultados servirán como un barómetro de la IA. Si bien el reporte tiene el potencial de mover al mercado, hay acciones y sectores en particular que podrían resentir con mayor fuerza cualquier sorpresa, como el semiconductores y software para IA.

Los expertos consideran que NVIDIA tendrá un crecimiento de ingresos y utilidades del 53.9 y 47% respectivamente.

Por segmento, se espera un crecimiento en Data Center (representa el 88.8% del total de los ingresos), Gaming, Professional Visualization, Automotive y OEM & Other de 64.9, 36.4, 17.3, 68.1 y 41.8%, en ese orden.

“Creemos que pese al impacto en el control de las exportaciones de NVIDIA y el hecho de que algunos clientes adelantaron pedidos el trimestre pasado, tendrá crecimiento en sus ingresos y utilidades, superando las estimaciones”, explicó Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en Valmex Casa de Bolsa.

Analistas de Monex Casa de Bolsa, consideran que, en términos anuales, “las expectativas por parte del consenso para el 2025 contemplan un incremento en ingresos y utilidades de 55.8 y 45.6%, respectivamente, lo que, si bien implicaría una desaceleración respecto a años previos, ésta resulta superior respecto al resto del sector”.

Adair Casco, analista de Signum Research indicó que NVIDIA “nos tiene acostumbrados a romper sus propios récords y el primer trimestre de su año fiscal 2026 no fue la excepción”.

Recordó que los ingresos reportados subieron 69% frente al mismo periodo del año anterior. La compañía superó los 44,000 millones de dólares de ventas. Explicó que, aunque el ritmo de crecimiento se moderó, respecto de otros trimestres , la expectativa del mercado sigue al alza.

Analistas de UBS Securities proyectan que los ingresos del fabricante de chips en el segundo trimestre rondarán los 46,000 millones de dólares y para el tercer periodo podrían llegar a los 54,000 o 55,000 millones de dólares, excluyendo los ingresos de China.

Las acciones de NVIDIA subieron 1.06% en el Nasdaq el miércoles. En el año ganan 35.32 por ciento.