Apple anuncia las fechas para realizar su WWDC 2026: dónde podrás verlo

Apple celebrará su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) del 8 al 12 de junio, donde la compañía mostrará el 'software' y las tecnologías más recientes, incluidos sus avances en inteligencia artificial (IA).

El 8 de junio Apple celebrará en su sede Apple Park un "evento especial" al que podrán asistir desarrolladores y estudiantes en persona, que les permitirá seguir la conferencia inaugural y conocer al equipo de ingeniería y diseño de la compañía en la sesión Platforms State of the Union.

Será la primera de cinco jornadas en las que se realizarán más de cien sesiones en vídeo, talleres interactivos y encuentros que seguirán online, como informa la compañía en una nota de prensa.

El WWDC será el escenario en el que Apple mostrará las actualizaciones más recientes de sus sistemas operativos y servicios, así como los avances en IA y las novedades en software y herramientas de programación.

¿Dónde ver el WWDC de Apple?

La conferencia inaugural se retransmitirá a todo el mundo y de manera gratuita a través de la 'app' Apple Developer, la página web y el canal de YouTube, además del canal Apple Developer de bilibili en China.