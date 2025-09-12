Análisis predictivo y normas ayudan a la transformación digital: BSI

Mientras las organizaciones evolucionan al ritmo de la automatización y la inteligencia artificial, anticiparse a lo inesperado se ha vuelto imperativo, dijo Laura Pérez, auditora líder de BSI Group México.

De esta manera, la certificación ISO 22301 permite anticiparse a interrupciones operativas con decisiones basadas en datos reales, pues tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el análisis predictivo reducen hasta un 50% el tiempo de inactividad en procesos críticos, planteó la ejecutiva.

La ISO 22301 ayuda a las organizaciones a identificar y gestionar amenazas actuales y futuras para su organización. Esta norma también fortalece la confianza del mercado al establecer un marco proactivo de continuidad frente a eventos disruptivos.

“La transformación digital ha redefinido las reglas. Ya no basta con planes en papel, ahora es necesario entender cómo cada parte de la operación puede verse afectada y anticiparse con herramientas digitales reales”, comentó Laura Pérez, de BSI Group México.

De acuerdo con TechRadar, el 97% de los analistas de negocio ya integran IA en sus flujos de trabajo, y el 87% implementan automatización para mejorar tiempos de respuesta y eficiencia operativa.

Esto demuestra que la continuidad del negocio se construye sobre datos, tecnología y decisiones ágiles que permiten responder antes de que ocurra la interrupción.

La experta de BSI Group México también advierte que ya no basta con tener un plan alterno o un sitio de respaldo.

Se trata de comprender cómo cada parte de la operación puede verse afectada y cómo responder con agilidad usando tecnología avanzada como la inteligencia artificial, la simulación avanzada, la realidad aumentada y el análisis predictivo.

Estas tecnologías permiten reducir los tiempos de inactividad hasta en un 50% y los costos de mantenimiento en aproximadamente un 40%, al tiempo que optimizan procesos sin afectar la producción real.