Apple realiza cada año tres o cuatro eventos en los que presenta las versiones más recientes de sus iPhone, iMac y Macbook. Estas presentaciones se han convertido en una tradición entre los amantes de la marca, que durante meses disfrutan intentando adivinar cuáles serán las nuevas funcionalidades que le darán vida al nuevo iPhone o al más reciente Apple Watch.

Apple suele no confirmar cuándo serán sus próximos eventos hasta que la fecha esté cerca. Tampoco acostumbra revelar qué productos y servicios serán los próximos en llegar al mercado hasta que los presenta de manera oficial. Los aficionados de la marca y los analistas del mercado dependen de rumores e información proveniente de filtraciones para conocer algunos detalles de lo que Apple lanzará en los meses siguientes.

La gran mayoría de los eventos de Apple se llevan a cabo en Apple Park, su sede principal en Cupertino, California, en el icónico edificio diseñado por el arquitecto Norman Foster. Pero desde que inició la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, todos los eventos organizados por la compañía han sido virtuales y no se sabe si esto cambiará en algún momento del 2022.

Ésta es una lista de los eventos que Apple puede organizar en 2022. Cabe aclarar que Apple no siempre realiza todos estos eventos en un año. En 2020, por ejemplo, la compañía no organizó el evento de primavera, pero realizó uno extra en noviembre y en 2019, no hubo ninguna presentación en octubre.

Presentación de productos de Apple en septiembre del 2021. Foto: Reuters

Evento de primavera

Apple acostumbra presentar sus productos más convencionales, junto con aquellos que están destinados al mercado empresarial, en un evento entre marzo y mayo de cada año. En abril de 2021, la empresa presentó su nueva computadora iMac, la tablet iPad Pro, el dispositivo de streaming Apple TV 4K, una versión morada del iPhone 12 (que presentó en octubre de 2020) y su más reciente innovación, los AirTags, con los que las personas pueden rastrear desde su iPhone objetos como sus llaves o su cartera.

Apple Worldwide Developer Conference

La conferencia de desarrolladores de Apple tiene casi siempre lugar en la primera semana de junio, por lo que se espera que, en 2022, ésta dé inicio el 6 de junio. La conferencia de desarrolladores de Apple es el lugar en el que presenta sus más recientes innovaciones de software. En 2021, la compañía dio a conocer la versión iOS 15 de su popular sistema operativo; también vieron la luz el iPadOS 15, el macOS Monterey y el WatchOS 8, el software de su reloj inteligente.

Presentación del nuevo iPhone

Septiembre es el mes del iPhone. Apple suele presentar la más reciente versión de su producto estrella en este evento que casi siempre ocurre a la mitad del noveno mes. El 2020 fue una excepción, pues la compañía presentó el iPhone 12 en octubre. Pero en 2021, la compañía volvió a darle a sus smartphones su fecha habitual y el iPhone 13 fue presentado el 14 de septiembre, junto con el Apple Watch Series 7 y un nuevo iPad mini.

Evento de octubre

Apple acostumbra dar algunas sorpresas en sus eventos de octubre. En 2021, aunque no se esperaba que Apple hiciera un evento en este mes, la compañía presentó en su último evento del año la MacBook Pro, con el chip M1 Pro o M1 Max, los nuevos audífonos inalámbricos Airpods y su asistente de voz inteligente HomePod Mini.

¿Qué podemos esperar de Apple en el 2022?

No hay ninguna certeza de lo que Apple pueda presentar en sus eventos del 2022. Ni siquiera sabemos cuándo van a ocurrir, si es que ocurren. A la discreción de la marca alrededor de los lanzamientos de sus nuevos productos, se han sumado nuevas fuentes de incertidumbre sobre los planes de la empresa de la manzana, como la pandemia de Covid-19 y la escasez de chips o semiconductores.

Apenas en octubre de 2021, Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, le dijo a la agencia Reuters que en el tercer trimestre del año, la empresa se vio afectada por limitaciones de suministro mayores de las esperadas y que esperaba que esta situación se recrudeciera en la temporada decembrina. Algunos analistas y han argumentado que Apple ha retrasado la presentación de algunos de sus productos debido a los problemas que ha tenido para satisfacer su demanda de semiconductores.

Pero sí hay rumores y previsiones acerca de que Apple puede lanzar varios productos durante 2022. El iPhone 14, el iPhone SE 3, el reloj Apple Watch Series 8, la laptop MacBook Air 2022 y los audífonos AirPods Pro 2; así como el sistema operativo iOS 15, el iPadOS 15 y el WatchOS 8 son algunos de los equipos que tienen más probabilidad de salir al mercado en 2022.

Esto sin dejar de recordar que Apple tiene previsto lanzar un equipo de realidad virtual que le haga competencia a Oculus de Meta (antes Facebook). Apple también anunció recientemente que a partir de enero de 2022, los usuarios de sus dispositivos podrán adquirir piezas de repuesto para que ellos mismos hagan reparaciones sencillas en sus equipos, una de las decisiones que permiten seguir afirmando que Apple da sorpresas cada año y es probable que el 2022 tampoco sea la excepción.

