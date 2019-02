Ginebra. Un museo de arte de Ginebra asegura que Facebook le prohibió que promocione su próxima exhibición a través de imágenes de dos estatuas: una Venus semidesnuda y un hombre desnudo y arrodillado.

El Museo de Arte e Historia eligió Twitter para informar sobre su intención original de publicar fotos de las estatuas en Facebook para promocionar la exhibición Caesar and the Rhone, que se inaugura el día de hoy. Sin embargo, la plataforma de la red social con mayor penetración en el mundo “nos lo impidió, debido a los desnudos”.

Después de la supuesta prohibición de Facebook, el museo decidió publicar las fotografías en Twitter, cubriendo las partes presumiblemente sensibles con la palabra “censurado” (en idioma francés).

También formuló una pregunta sobre la polémica suscitada: “¿Será la hora de que esta plataforma cambie su política para los museos y las instituciones culturales?”

Facebook no respondió de manera inmediata a un correo electrónico enviado por la agencia de noticias The Associated Press en busca de comentarios.

“Venus de Arles”

La exhibición tendrá una duración de tres meses y medio, y reúne obras del Museo del Louvre de París, de un museo de antigüedades en Arles, Francia, y de otras instituciones, con el objetivo de plasmar la invasión de César en la región del río Rhone, que atraviesa Ginebra y el sureste de Francia hasta el Mediterráneo.

La estatua de mármol Venus de Arles fue realizada durante el primer siglo y representa a la diosa posando con un brazo extendido y una túnica alrededor de su cintura.

Por su parte, el bronce realizado durante el primer siglo antes de Cristo, se trata de un barbudo con sus manos aparentemente atadas detrás de su espalda. El personaje simboliza el triunfo de Roma sobre las tribus galaicas.

La vocera del Museo de Arte e Historia, Sylvie Treglia-Detraz, dijo que al intentar publicar las imágenes promocionales en la red social hubo una respuesta inmediata de Facebook: “No permitimos anuncios que representen desnudos, incluso si no son de naturaleza sexual. Esto incluye el uso de la desnudez con fines artísticos o educativos”.

El problema sobre desnudos afecta de maneras diferentes a los países europeos y a Estados Unidos. En playas europeas es común observar a personas en topless e incluso los desnudos totales no son inusuales, mientras que en Estados Unidos se sabe que funcionarios del gobierno cubren con trapos estatuas en topless.

Sus primeros 15 años

Facebook recorre los siempre difíciles años de todo adolescente. Cumplió 15 años el pasado lunes.

Lanzado en el 2004 como The Facebook, el servicio originalmente estaba destinado sólo para estudiantes de Harvard. Ahora es un negocio global masivo que conecta a 2.3 billones de usuarios.

Nació durante la era de computadoras de escritorio y no publicaba anuncios.

En ese momento era imposible imaginar que algún día países como Rusia e Irán intentarían usar Facebook para influir en las elecciones en varias partes del mundo.

La principal preocupación de Zuckerberg, las regulaciones.

erp