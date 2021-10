En la inauguración de la Asamblea Global de Privacidad 2021, organizada por el Inai, el senador y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, reiteró su intención de regular la acumulación de datos personales que hacen las grandes empresas tecnológicas y que, dijo, no se trata sólo de un asunto de derechos humanos sino de seguridad nacional.

“Considerando que el espacio digital no se encuentra delimitado por fronteras físicas, ni siquiera jurídicas integrales, se trata de un campo desregulado, y resulta indispensable la colaboración entre naciones pero también entre gobiernos y las grandes compañías digitales, a fin de generar certidumbre entre las personas usuarias de que su información no será utilizada de forma indebida”, dijo Monreal sobre un templete que mostraba los logotipos de empresas como Google, Facebook, Twitter, Apple y Amazon, quienes son los principales patrocinadores de la asamblea.

El senador por Morena aseguró que la legislación mexicana actual requiere ajustes que la coloquen en una línea de vanguardia para investigar la violación de la privacidad en contra de usuarios de medios digitales por agentes cuyos servidores tecnológicos estén ubicados fuera del territorio nacional y recordó que, en 2020, presentó una iniciativa que más o menos gira en torno a este asunto.

Es impresionante su poder, aunque sé que son patrocinadores algunas de las plataformas del evento. Sólo presenté la iniciativa y así me fue como en feria, porque desinforman, tergiversan y alteran. Es impresionante enfrentarse a ellos, por eso espero hablar con ellos, para decirles de qué se trata y que no generen tanta desinformación. La tengo presentada y no voy a ceder, porque es un tema fundamental para el país y para el mundo”, dijo.