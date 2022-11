Respawn: el Entertainment Game Show se regenera

En el argot de los videojuegos, el término respawn o regenerarse se utiliza cuando vuelves a aparecer en el juego o la misión donde te habías quedado.

El EGS comenzó en 2002 bajo el nombre de Electronic Game Show como uno de los primeros eventos dedicados a los videojuegos en América Latina. Luego de 17 años de haberse realizado de forma ininterrumpida en la CDMX, dos ediciones en Guadalajara y un par en Brasil, el EGS se regenera como Entertainment Game Show.

“En la cultura gamer hacer respawn es cómo volver a vivir. No hace referencia a que de ninguna manera el EGS hubiera muerto definitivamente después de la pandemia, pues todo se detuvo y todo se pausó”, dice Mario Valle, cofundador del EGS original y Managing Partner del fondo de inversión Altered States en entrevista con El Economista.

El ecosistema de los videojuegos ha evolucionado y ha dejado de ser un mundo dominado por sólo las consolas. La llegada de los juegos en dispositivos móviles, las plataformas on-demand, la realidad virtual, realidad aumentada y los e-sports han impulsado el cambio y la maduración en la industria.

Es por ello que los organizadores del EGS también vieron la necesidad de regenerar este encuentro y abrazar los cambios que han ocurrido en la industria de los videojuegos. La industria de los videojuegos se ha diversificado y ha permitido la entrada de estudios independientes.

“Los nuevos tiempos tienen que ver con entretenimiento, con los videojuegos como una categoría, totalmente horizontal y masiva de entretenimiento y por eso es que le pusimos Entertainment Game Show”, dijo Valle.

La edición 2022 del EGS se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en el World Trade Center de la Ciudad de México (WTC). Habrá espacio para que los asistentes puedan jugar videojuegos realizados por estudios independientes de México, Brasil, Argentina, Uruguay, Dinamarca, Bélgica, Francia Reino Unido y títulos como The Eternal Castle, We Took That Trip, No Place For Bravery, Crab Mania, Koatl el defensor (desarrollado en México y Costa Rica), Dark Tales from México, México 1921 a deep slumber (desarrollado en México), entre otros.

Aunque el EGS comenzó muy ligado a los grandes lanzamientos de las tres grandes consolas —Playstation, XBox y Nintendo—, en esta nueva etapa se busca llevar los reflectores a los desarrolladores de videojuegos en el mundo y sobre todo conocer el talento que hay en México y América Latina.

“América Latina tiene entre 10 y 15 años que demostró su músculo a nivel consumo, somos buenos consumidores de tecnología, pero la verdad es que venimos un poco atrasados en términos de demostrarle al mundo que América Latina también tiene músculo desarrollador. También tiene el músculo de talento y eso es justamente un elemento que vamos a empujar mucho en esta edición número 20 del EGS”, dijo Mario Valle.

Los pasillos del World Trade Center tendrán espacios para experimentar videojuegos con realidad virtual (VR), habrá competencias de esports de Halo Infinite, Dragon Ball Z Fighterz, Fortnite, Smash Brothers, Splatoon, E-Football, Pokémon Go, concursos de cosplay y un área de Arcade para los gamers nostálgicos que quiera revivir las épocas de las maquinitas.

La edición 2022 del EGS contará con la presencia de varios personajes en distintos campos en la industria de los videojuegos. Una de las cartas fuertes será una conversación virtual con el diseñador de videojuegos John Romero, quien ha desarrollado más de 100 videojuegos incluyendo dos de los first-person shooters más icónicos de todos los tiempos: Wolfenstein y Doom.

Habrá conversaciones con Tony Harman, fundador de Random Games, Leonard Menchiari, desarrollador de The Eternal Castle, Joss Monzoni, director creativo de Massless, empresa británica enfocada en el desarrollo de videojuegos con blockchain y un homenaje a la revista Club Nintendo.

El Entertainment Game Show (EGS) se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México. Los organizadores del evento esperan recibir durante los tres días de actividades a más de 30,000 personas de forma presencial y más de 200,000 en línea. Luego de poner una breve pausa, el EGS vuelve a apretar el botón de continuar para seguir jugando.

