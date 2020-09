Incorporar el podcasting en México como medio de entretenimiento, divulgación y consolidarse como una fuente de monetización para sus creadores, le ha tomado a Dixo, la primera red productora de podcast en habla hispana que opera en México desde el 2005, alrededor de 14 años.

Dixo, abrió fronteras haciendo podcast en español y así llegar a audiencias difíciles de conquistar por las redes de podcast en Estados Unidos. Personajes como Warpig, Luis García, Fernanda Tapia, Pablo Majluf y el podcast del Triste Turno de Korno y Leo Arriaga, han formado parte de esta plataforma mexicana de podcast.

A lo largo de este tiempo, la evolución de la industria del podcast en México se mantuvo estable, fue en el 2019 que el podcast logró colocarse en el mainstream de los escuchas en México, dijo en entrevista para El Economista el cineasta, matemático y publicista Dany Saadia, fundador de Dixo.

El año de mayor auge del podcast, luego de que en el 2018 los consumidores de podcasts en México alcanzaron casi 12 millones de usuarios, 8 millones más que en 2014, según cifras del reporte de la consultora PwC Global Entertainment & Media Outlook 2019-2023.

Streaming y podcast descargables

Esta cifra todavía se encuentra lejos de los pronósticos de PwC México para 2022, con una estimación de crecimiento de la audiencia de podcast a 31.5 millones y que se prevé alcanzará los 38 millones de podescuchas para el 2023. La entrada del podcast a plataformas de música en streaming como Spotify, el aumento en la demanda por los contenidos a la carta y la opción a una programación descargable, han optimizado la adopción y distribución del podcast.

En octubre de 2018, Spotify México lanzó su primera producción original de podcast titulada “Tlatelolco: la plaza en movimiento”, coproducida con la revista Rolling Stone y Cultura UNAM. También han realizado producciones con Vice News. En el panorama internacional, la plataforma de streaming adquirió en el 2019 las compañías de podcasts Gilmet y Anchor Media. Además ha entablado alianzas con el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama o el acuerdo millonario con el locutor Joe Rogan para licenciar su podcast de forma exclusiva en la plataforma.

Podcast, de la escucha a las narrativas visuales

El catálogo de podcast de Dixo, cuenta actualmente con 14 emisiones semanales, donde distintas personalidades de expertos en un tema abordan categorías como política, economía, nutrición, psicología, entre muchas otras. Cuenta también con 27 “grabaciones retro”, que albergan el archivo de podcasts realizados a lo largo de estos 15 años.

Dany Saadia, quien además de ser productor de podcast también destaca como guionista, planea retomar la radionovela y apostar por la producción de series originales de Dixo, con historias de ficción, ciencia ficción y true crime. Entendiendo el podcast como una producción al nivel de una serie de televisión tomando como eje el audio. Un mercado ya desarrollado en Estados Unidos, que trasladó el podcast a series de televisión transmitidas en plataformas de video en streaming como Amazon Prime o Netflix, tal es el caso de Homecoming, Dirty John, Dr. Death, Lore, sólo por mencionar algunas. Una tendencia que se aproxima cada vez más en México, mencionó.

Hacer radio y producir podcasts

El arraigo de la radio en México y los nuevos formatos de distribución de la radio online, han puesto a competir al podcast con programas de radio en vivo grabados y transmitidos en línea o en YouTube bajo nuevos modelos donde incluso se puede observar a los locutores mientras realizan la transmisión. Sin embargo, la producción de podcast va más allá de una migración de la radio tradicional. El trabajo de edición, postproducción y la guía al podcaster que conlleva la creación de un podcast los coloca como dos productos totalmente distintos.

¿Qué se necesita para hacer un podcast en Dixo?

Para Dixo, un podcast tiene que ser educativo, divulgativo y entretenido. “Un podcast funciona en el momento en que el usuario regresa el podcast para escuchar esa parte que se perdió mientras su cabeza inevitablemente se fue a otra parte”, y ese es el momento al que aspira Dixo, dijo Saadia.

Para ello, la plataforma busca impulsar la creación de podcast en México con Dixo Academy para la enseñanza y creación de la comunidad de podcasters. Con el fin de brindar las herramientas y un equipo necesario para la producción de podcast de calidad. En paralelo, dada la escasa investigación y encuestas en torno a la producción de podcast en México, Dany planea impulsar la Asociación Mexicana de Podcast y lograr ser una industria que pueda incluso competir con programas de radio empaquetados como podcast.

Industria del podcast en México

Dixo ha encontrado distintas formas de financiamiento, tanto para la distribución y monetización del podcast en México. Una de ellas es Creative Talks, el espacio dedicado a producciones para agencias de publicidad y medios en la creación de cápsulas de branded content. Y su más reciente alianza con Acast, la plataforma sueca de podcast más grande a nivel mundial, para monetizar los Dixo Casters. “Sin duda, los agregadores y generadores de contenido son players muy importantes para el crecimiento de la industria, plataformas que hoy en día están apostando por el podcast”.

Nuevas generaciones, un sector sin podcast

Saadia mencionó también que el podcast no es aún explorado por generaciones como la “Z”, pues no existe generación de contenidos en podcast enfocados a estas nuevas generaciones. Uno de los retos principales de Dixo es precisamente incluir el podcast en el consumo de los teens, contando historias no sólo de entretenimiento sino que el formato de podcast también pueda aportar a problemáticas sociales como la prevención de adicciones desde una perspectiva alejada de la moral y los prejuicios. Permitiendo a los jóvenes un espacio de reflexión consigo mismos.

Cuarentena y hábitos de consumo

El auge del podcast durante el 2019 y principios del 2020, se vio interrumpido con la declaratoria de cuarentena en México por la pandemia del coronavirus. Los intervalos de tiempo dedicados a la escucha de podcast, como los traslados a la oficina o la escuela, mientras se realizaba deporte al aire libre o mientras esperabas en la fila del banco, han sido reemplazados por la “nueva normalidad”. Encontrar cabida en estos nuevos hábitos de cuarentena, es uno de los principales retos del podcast para enfrentar la competencia y retomar el ritmo en el aumento masivo de podcast, concluyó Saadia.

El podcast en México no sólo ha logrado acaparar audiencias en las plataformas de streaming musicales, también ha apostado por la generación de contenidos de audio independiente como el caso de Convoy Network a cargo de Olallo Rubio. Espacios propios dedicados a la escucha y producción de podcast, son cada vez más los jugadores involucrados en la producción, distribución y hosting que apuestan por la consolidación de la industria del podcasting en nuestro país. Habrá que esperar a que la “nueva normalidad” adopte este formato en los hábitos de consumo de los escuchas.