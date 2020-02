El poder brindar el servicio de internet al total de la población mexicana, la reducción de los costos de banda ancha, el Internet de las Cosas (IoT), las redes 5G, la Inteligencia Artificial (IA) y la ciberseguridad son los temas en los que deben enfocarse las políticas públicas en México para impulsar la economía digital, de acuerdo con Luis Castañeda, director de Axon Partners Group, consultoría especializada en la industria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

Durante el desayuno mensual de los socios de la Asociación de Internet MX, Castañeda dijo que antes de abordar temas como la cultura digital, la neutralidad de la red y el blockchain es necesario sentar las bases a través de políticas públicas que habiliten otras innovaciones tecnológicas, las cuales pueden abordarse a largo plazo.

“Para nosotros es más importante priorizar aquellas iniciativas que van a facilitar el surgimiento de otras que aquellas que son fines en sí mismas”, dijo Castañeda.

Fundada en España, Axon Partners Group es una compañía de consultoría especializada en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la cual ha desarrollado 30 proyectos en México y ha abordado 400 políticas en alrededor de 60 temas distintos. Las políticas públicas elegidas por Axon Partners Group fueron seleccionadas a partir de factores como el impacto que tienen en el contexto mexicano en específicos y si el país está listo para implementarlas.

“Yo no puedo elegir neutralidad de la red si hoy día no tengo cobertura universal con una velocidad determinada, porque al final habrá paquetes de datos que requerirán mayor prioridad que otros y en la medida que yo tenga acceso a una velocidad razonable para todos podré pensar en una política de neutralidad de la red pero no al revés”, dijo el directivo.

Es la Estrategia Digital Nacional la entidad gubernamental encargada de coordinar las políticas públicas en materia de digitalización y economía digital. Recientemente, el coordinador de esta oficina adscrita a la Presidencia de la República, ofreció un recuento de los ahorros que ha obtenido el gobierno federal con la supuesta eficientización de los sistemas tecnológicos al interior del gobierno.

No obstante, para Julio César Vega Gómez, director general de la Asociación de Internet MX, lo que presentó Calderón durante una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se trata de una política pública que pueda tomarse como una Estrategia Digital Nacional.

“Definitivamente no podríamos considerarla desde la asociación como una Estrategia Digital Nacional, sin embargo, sin duda que la forma en la que adquiere tecnologías de la información el gobierno es fundamental”, dijo Vega Gómez en entrevista y agregó que lo que hace falta son políticas públicas a largo plazo, que cuenten con la implementación correcta.

