La experiencia del Internet de las Cosas (IoT) no se ha masificado, debido a que faltan las redes capaces de soportar el tráfico de datos masivo que implica el uso de dispositivos conectados, estimó el director de Estrategias para Consumo en América Latina de Mediatek, Alexander Rojas.

“Hasta el momento, las redes que hay para hacer dispositivos IoT son las 4G y aunque son útiles todavía, no permiten que se dé la conexión con dispositivos de una manera masiva. Hoy obtener un wereable o trabajar con dispositivos más conectados es algo que sólo es posible a algunos segmentos de precios, pero con nuevas pistas de comunicación”, dijo.

En entrevista con Notimex, expuso que las nuevas redes para trasmisión de datos se construirán a partir de 2018 y permitirán que la trasmisión de datos sea eficiente y económica, por lo que pasado este periodo de transición de las vías de comunicación tradicionales a otras que soporten más, será posible vivir la experiencia de IoT.

“Hoy IoT es una realidad a medias, porque estamos en los primeros inicios, pero todavía no se ve muy claro por no tener redes que permitan conexiones más económicas y más eficientes. Para nosotros IoT es algo interesante que no se entiende, pero el IoT no hay que entenderlo, hay que vivirlo”, argumentó.

Entre los usos de IoT que se verán primero estarán los relacionados directamente con el trasporte o la salud de los usuarios, pero la experiencia con esta herramienta poco a poco se irá masificando hasta llegar a la ropa y los aparatos electrodomésticos.

El directivo señaló que para llegar a más dispositivos, empresas como Mediatek ya trabajan en la creación de modems que se pueden implementar a diversos artículos, lo que depende de los operadores y de los creativos, pero para hacer accesible el uso de este tipo de tecnología es necesario que las redes soporten el tráfico de información y para ello hace falta infraestructura.

Mencionó que entre los dispositivos que se encontrarán en el mercado están los medidores de consumo de electricidad y agua que comienzan a desarrollarse e incluso a usarse en algunos lugares, los cuales son útiles para los usuarios porque casi no gastan datos o batería en su funcionamiento.

Consideró que el Internet de las Cosas se complementará con el uso de Inteligencia Artificial, con lo que se verá a las máquinas administrar recursos físicos y humanos para simplificar las tareas cotidianas, lo que permite a las personas ser más productivas con un costo menor en el desarrollo de lo que hacen.

A decir de Rojas, todavía es muy pronto para hablar de desaparición de empleos, porque hay máquinas que ya realizan ciertas labores, pero 2018 será el año en el que inicie la introducción de las tecnologías de la información como IoT de manera masiva "como para que ésta se viva de manera nativa".