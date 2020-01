Huawei lanzó en México el Mate 30 Pro, dispositivo que hace historia por ser el primero de la marca que no utiliza Google Mobile Services debido a que Estados Unidos prohibió a las empresas estadounidenses cualquier relación comercial con Huawei.

Pero esto, ¿afectará el éxito del Mate 30 Pro?, Carlos Morales, gerente de Relaciones Públicas de Huawei Mobile México, señaló los retos de la empresa a El Economista.

“Creemos que el teléfono se va a vender muy bien a pesar de que es el primero que tiene solamente Huawei Mobile Servicie debido a las restricciones de Estados Unidos y no cuenta con Google Mobile Services; pero al tratarse de la serie más sofisticada le va ir bien, porque es una nueva etapa en la compañía y va a funcionar en todo lo que necesita”.

Google suspendió negocios con Huawei en el caso de la transferencia de productos de hardware y software, lo que convierte al Mate 30 Pro, en un smartphone especial y un parteaguas para la empresa e incluso la industria.

Y esto, ¿perjudica al consumidor? Para Morales, el tema no lo afecta: “Google no tiene una licencia para hacer negocios con Huawei, por eso no podemos tener precargadas las aplicaciones de Google ni usar Google Mobile Services. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos correr aplicaciones como: Facebook, WhatsApp, Instagram o Messenger, lo que sucede es que las tienes que descargar directamente del desarrollador y lo mismo aplica con muchas otras”.

El Huawei Mate 30 Pro tiene un precio de 22,999 pesos en colores black y space silver, en la compra del equipo se incluye un P30lite gratis.

Equipado con cámara cuádruple que incluye SuperSensing Cine Camera, sistema de cámaras duales, “es como llevar una cámara Phantom en el bolsillo”, dijo el entrevistado

Pantalla Oled Horizon Display, la famosa inteligencia artificial y cuenta con face unlock y sensor de huella dactilar

Así como el EMUI 10, sistema operativo e impulsado por la nueva serie de procesadores Huawei Kirin 990 entre muchas otras cualidades.

